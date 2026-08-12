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È stato rafforzato il dispositivo di controllo del territorio e contrasto alla criminalità transfrontaliera lungo la fascia di confine del versante torinese, grazie a una cooperazione sempre più stretta tra la Polizia di Stato italiana e quella francese. L’attività, che si è svolta nei mesi di giugno e luglio 2026, ha visto l’intensificazione dei controlli e la programmazione di servizi congiunti, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i fenomeni illeciti nella zona.

Cooperazione internazionale per la sicurezza del confine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la collaborazione tra le forze dell’ordine italiane e francesi si è ulteriormente consolidata nel corso degli ultimi mesi. Il Settore di Polizia di Frontiera di Bardonecchia, recentemente oggetto di importanti novità organizzative, ha intensificato le attività operative in sinergia con la Police aux Frontières (PAF) di Modane e Monginevro. Questa cooperazione si è tradotta in una serie di incontri bilaterali e nella pianificazione di iniziative congiunte, volte a migliorare lo scambio informativo e il coordinamento operativo tra i due Paesi.

Controlli rafforzati e risultati operativi

Durante i mesi di giugno e luglio 2026, il Settore di Polizia di Frontiera di Bardonecchia ha effettuato 8678 controlli su persone e 1636 controlli su autoveicoli. Questi numeri testimoniano l’impegno delle autorità nel presidiare il territorio e nel garantire la sicurezza lungo la fascia di confine. L’attività di controllo è stata ulteriormente potenziata attraverso l’implementazione di pattuglie congiunte sul retrovalico e la programmazione di servizi congiunti a cadenza mensile, strumenti fondamentali per prevenire e contrastare i reati transfrontalieri.

Pattugliamenti congiunti e prevenzione dei reati

Le pattuglie miste, composte da agenti italiani e francesi, hanno rappresentato un elemento chiave nella strategia di contrasto alla criminalità transfrontaliera. Questi servizi, organizzati con regolarità, hanno permesso di rafforzare il presidio del territorio e di garantire una gestione più efficace delle dinamiche legate al confine. La collaborazione si è sviluppata anche attraverso incontri periodici tra il Settore Polizia di Frontiera di Bardonecchia e la Police aux Frontières di Modane e Monginevro, con l’obiettivo di consolidare lo scambio di informazioni e pianificare iniziative comuni.

Un modello di cooperazione italo-francese

L’attività di controllo e prevenzione si inserisce in un quadro di cooperazione ormai consolidato tra Italia e Francia, che mira a valorizzare le sinergie tra le rispettive autorità di polizia. Il modello adottato si fonda sui principi di legalità e proporzionalità, nel rispetto delle competenze dei due ordinamenti e dei diritti fondamentali delle persone. Le autorità italiane e francesi hanno così confermato il loro comune impegno nel perseguire elevati standard di sicurezza e nella tutela del territorio di confine.

Obiettivi e prospettive future

La strategia adottata dalle forze dell’ordine punta a garantire un’azione efficace e coordinata lungo il confine, prevenendo i fenomeni illeciti e assicurando la sicurezza dei cittadini. L’intensificazione dei controlli e la collaborazione tra le autorità di Torino e francesi rappresentano un esempio virtuoso di cooperazione internazionale, destinato a rafforzarsi ulteriormente nei prossimi mesi.

IPA