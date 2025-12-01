Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di oltre 3 milioni di euro il valore dei beni confiscati a due uomini, un romano di 83 anni e un calabrese, ritenuti legati a contesti di criminalità organizzata, nell’ambito di un’operazione condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Roma. La misura, divenuta definitiva dopo una lunga vicenda giudiziaria, è stata disposta per la sproporzione tra i redditi leciti e il patrimonio accumulato, frutto di usura, riciclaggio e altri reati di matrice mafiosa.

L’operazione “RAGNATELA” e l’indagine patrimoniale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la confisca rappresenta il parziale epilogo dell’operazione “RAGNATELA” avviata nel 2021. Gli specialisti della Divisione Anticrimine – Sezione Misure di Prevenzione Patrimoniali hanno ricostruito la storia criminale e analizzato la posizione economico-patrimoniale di 2 persone, coinvolgendo anche i rispettivi nuclei familiari.

Il primo soggetto, un romano di 83 anni, era dedito fin dagli anni ’70 a usura e riciclaggio di capitali illeciti per conto di organizzazioni come la ‘Ndrangheta, la Camorra, Cosa Nostra e la famigerata “Banda della Magliana”. Il secondo, un calabrese insediatosi nella zona dei Castelli Romani, risultava inserito in pericolosi contesti di criminalità organizzata di matrice ‘ndranghetista, collegato alla cosca Piromalli di Gioia Tauro. Quest’ultimo aveva investito i proventi di bancarotta fraudolenta e intestazione fittizia di beni in complessi immobiliari.

La lunga vicenda giudiziaria

Il Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta del Questore avanzata ai sensi della normativa antimafia, aveva disposto il sequestro dei beni a marzo 2021 e, successivamente, la confisca a maggio 2023 di un patrimonio del valore di oltre 3 milioni di euro riconducibile ai due uomini.

Contro questa decisione, i destinatari della misura hanno presentato ricorso alla Corte d’Appello, che il 9 maggio 2024 ha confermato integralmente il provvedimento. La misura è divenuta definitiva il 24 settembre 2024 per il calabrese, mentre il romano ha proseguito la battaglia legale ricorrendo in Cassazione.

Nel dicembre 2024, la Suprema Corte ha annullato la decisione della Corte d’Appello, disponendo un nuovo giudizio per il solo ottantatreenne romano. Tuttavia, la Corte d’Appello, con decreto del 3 aprile 2025, ha nuovamente confermato la confisca. Infine, la Cassazione, il 18 novembre 2025, ha dichiarato inammissibile l’ulteriore ricorso, rendendo definitiva la confisca emessa dal Tribunale nel maggio 2023.

La sproporzione tra redditi e patrimonio

La misura ablatoria, ora definitiva, certifica la notevole sproporzione tra le fonti di reddito lecite e il patrimonio posseduto dal romano, che durante un interrogatorio si era definito “uomo liquido“, ovvero a disposizione di diversi sodalizi criminali con il compito di riciclare ingenti somme di denaro di provenienza illecita. L’uomo era solito vantarsi con le vittime dei suoi “intimi” rapporti con i vertici della “Banda della Magliana” e della mafia siciliana, rafforzando così la sua posizione di potere nel mondo della usura e del riciclaggio.

I beni confiscati e il loro valore simbolico

Tra i beni definitivamente confiscati e ora parte del patrimonio dello Stato figurano un complesso immobiliare nel Comune di Rocca di Papa (RM), adibito ad albergo-ristorante e assegnato alla Protezione Civile, un’unità immobiliare nella zona urbanistica della “Magliana” a Roma, e disponibilità finanziarie su diversi rapporti creditizi per un valore complessivo di oltre 300.000 euro.

