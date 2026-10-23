Congresso Lega, frecciate tra Garavaglia e Salvini prima del voto: "Non mi risponde", "Neanche un messaggino"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Alla vigilia del congresso della Lega, tra i due sfidanti volano le prime frecciate. Massimo Garavaglia racconta di aver provato più volte a sentire Matteo Salvini senza ottenere risposta. Il segretario replica di averlo chiamato tre giorni fa e di aver scoperto la sua candidatura dai giornali: “Non dico con una telefonata, ma manco un messaggino”.

Congresso Lega, Garavaglia: “Salvini non mi ha mai risposto”

Come riporta ANSA, Garavaglia ha parlato a Start, su Sky Tg24, rispondendo a chi gli chiedeva se avesse sentito Salvini nei giorni scorsi.

“Più volte ho tentato di sentire Matteo ma non ha mai risposto, evidentemente è tanto preso da tante cose… Io faccio fatica a farne una bene”, ha detto, assicurando però “mai rancore con nessuno”.

Il senatore ha ammesso di aver ricevuto “qualche pressioncina”, ma di avere “le spalle larghe”.

E sulle aspettative: “Tante volte uno entra Papa ed esce cardinale. Io mi sento più un umile parroco di campagna, chissà…”.

Garavaglia ha chiesto anche trasparenza nel voto segreto: “Le cabine saranno aperte così da non avere dei retroscena imbarazzanti”.

Sulle firme, raccolte a fatica, ha spiegato: “Erano state raccolte tutte e quindi ho dovuto trovare quei pochi a cui non era già stato chiesto di firmare”.

La replica di Salvini

Salvini ha risposto ad Antenna 3: “Il mio telefono è sempre acceso”.

Le parole di Garavaglia, ha detto, lo hanno stupito: “L’ho chiamato per più di un quarto d’ora tre giorni fa”.

Salvini ha raccontato di non aver potuto rispondere a una sua chiamata mentre era con i camionisti, il 20 ottobre, e di averlo poi richiamato.

Poi la stoccata: “Scoprire della sua candidatura sui giornali… Io comunque al telefono rispondo”.

Ma, ha chiuso, “fa niente, andiamo avanti”.

Chi è Massimo Garavaglia

Garavaglia è senatore e presidente della commissione Finanze di Palazzo Madama.

È stato assessore al Bilancio in Lombardia, viceministro dell’Economia nel primo governo Conte e ministro del Turismo nel governo Draghi.

È considerato vicino a Giancarlo Giorgetti, con cui si è consultato “pochissimo, è bastato un sms”: “Mi ha detto ‘tanto fai quello che vuoi…’”.

“Se dovessi scegliere tra certe idee di Borghi e quelle di Giorgetti, tutta la vita scelgo Giorgetti”, ha aggiunto.

Con lui ci sono il governatore lombardo Attilio Fontana e il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo.

Romeo, a Repubblica, ha parlato di “due sensibilità diverse”: una “più pragmatica” e una “più ideologica e patriottica”, incarnata da Salvini.

“Nel segreto dell’urna tutto può succedere”, ha detto, escludendo però una scissione.

Il congresso straordinario si terrà a Milano il 24 e 25 ottobre, con circa 700 delegati chiamati a votare.