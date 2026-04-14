Congresso Usa, dimissioni dei deputati Swalwell e Gonzales per scandali sessuali: cosa cambia per Donald Trump

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Altro scossone nel Congresso Usa, dove ci sono stati due casi di dimissioni, uno tra i democratici e uno tra i repubblicani: Eric Swalwell e Tony Gonzales, travolti dagli scandali sessuali, hanno deciso di fare un passo indietro. Un evento che rischia di creare problemi alla già risicata maggioranza del partito di Trump alla Camera e di avere conseguenze sulle elezioni di midterm.

Congresso Usa, scandali e dimissioni dei deputati Swalwell e Gonzales

Il primo a comunicare le dimissioni è stato il democratico Eric Swalwell, padre di tre figli. Una decisione presa a distanza di poche ore dalla scelta di ritirare la sua candidatura a governatore della California.

Tramite un post su X, il 45enne, che è accusato di stupro e molestie sessuali da almeno quattro donne, ha riferito pubblicamente di voler gettare la spugna, sebbene si sia proclamato innocente.

ANSA

Dal Texas, sono poi arrivate le dimissioni di Tony Gonzales. Anche lui ha usato X per rendere noto di aver rimesso il proprio incarico. Il dietrofront è arrivato dopo settimane di pressioni da parte del partito di Trump.

Gonzales è finito sulla graticola dopo aver ammesso di aver avuto una relazione con un’ex collaboratrice poi morta suicida.

Il passo indietro per evitare la procedura di espulsione

Entrambi hanno spiegato di aver lasciato i loro ruoli per scongiurare la procedura di espulsione, che si conclude solo con il favore dei due terzi della House ed è stata attuata soltanto sei volte nella storia americana.

Resta da capire quando Swalwell e Gonzales lasceranno effettivamente gli incarichi. E la tempistica non è un fattore da poco in quanto a breve ci sono una serie di appuntamenti politici rilevanti.

Si dovrà decidere sui finanziamenti al dipartimento per la sicurezza interna, sui poteri di guerra del presidente americano e sulle regole di ingaggio per gli agenti dell’Ice.

I casi di Sheila Cherfilus-McCormick e di Cory Mills

Intanto tengono banco anche altri scandali riguardanti due deputati della Florida: quello della democratica Sheila Cherfilus-McCormick e quello del repubblicano Cory Mills.

La prima è accusata di presunte appropriazioni indebite ad uso personale di 5 milioni di dollari dai fondi per le emergenze della Fema, la protezione civile americana.

Cherfilus-McCormick si è difesa rigettando le accuse, ma la commissione etica della Camera ha spiegato di aver trovato prove per 25 dei 27 capi d’accusa e di aver fissato un’udienza per il 21 aprile. In questa data saranno decise le sanzioni da adottare verso la politica.

Per quel che riguarda il repubblicano Mills, è sotto la lente di ingrandimento della commissione che sta cercando di capire se abbia violato le leggi sul finanziamento delle campagne elettorali.

Si sospetta che abbia sfruttato favori speciali in virtù della sua carica, fatto un uso improprio delle risorse congressuali e avuto comportamenti violenti nei confronti di due ex fidanzate che lo hanno denunciato.