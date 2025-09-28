Consegnato proiettile a don Maurizio Patriciello a Caivano durante la messa, uomo fermato. Meloni: "Vigliacco"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A don Maurizio Patriciello è stato consegnato a Caivano un proiettile calibro 9 avvolto in un fazzoletto durante la messa, nella chiesa di San Paolo Apostolo. L’episodio si è verificato al momento della comunione, a poche ore di distanza dai colpi di pistola esplosi nelle strade del Parco Verde. Il sacerdote non ha smesso di officiare, nonostante la grave vicenda avvenuta a pochi passi dall’altare. L’uomo che ha recapitato il proiettile, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dalla scorta di Patriciello e da una pattuglia di carabinieri mentre si trovava in fila per la comunione. Giorgia Meloni ha definito “vigliacco” il gesto intimidatorio contro il don.

Don Maurizio Patriciello, consegnato proiettile durante la messa a Caivano

“È raccapricciante e vergognoso quello che è accaduto questa mattina in mia presenza nella parrocchia. Un esponente della criminalità locale, confondendosi tra i fedeli in fila per il rito di comunione, si è avvicinato al parroco e gli ha consegnato un fazzoletto contenente un proiettile, dileguandosi poi velocemente”. Così la sottosegretaria Pina Castiello nel rendere nota la vicenda.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, secondo quanto riferito da La Repubblica, ha sentito al telefono don Maurizio Patriciello per esprimergli la propria solidarietà e per assicurargli che lo Stato è vicino alla comunità di Caivano. Il Ministro avrebbe inoltre spiegato di voler visitare nei prossimi giorni il comune in provincia di Napoli.

ANSA Don Maurizio Patriciello

Polizia e carabinieri, dopo gli allarmanti episodi avvenuti di recente a Caivano, hanno inviato pattuglie aggiuntive per presidiare il Parco Verde.

Inoltre, è stata disposta l’intensificazione delle misure di tutela nei confronti di don Patriciello. Lunedì 29 settembre avrà luogo una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Si parlerà degli episodi di Parco Verde.

Raid armati, le dichiarazioni del sacerdote

Le due ‘stese‘ a colpi di pistola esplosi da un gruppo di persone a bordo di otto scooter avvenute lungo la serata di sabato 27 settembre “a pochi passi dalla mia parrocchia, stanno a dire una cosa importante, che nessuna persona, amante della verità e del territorio, può smentire. A Caivano e dintorni la malavita organizzata – ben radicata da anni – ha ricevuto, in questi ultimi mesi, un durissimo colpo”. Così sui social don Maurizio Patriciello.

Il don, dopo aver sottolineato l’impegno dei carabinieri e della polizia nel combattere la criminalità, ha rimarcato che il commercio “della maledettissima droga è diminuito a vista d’occhio,” e “che il governo in carica si sta impegnando come non era mai successo” ma c’è qualcuno che sta tentando “di riempire i vuoti lasciati dai detenuti. È un meccanismo collaudato. Gli esperti lo sanno bene”.

“Intanto – ha aggiunto Patriciello -, ringraziamo Dio che non ci sono state vittime innocenti. La nostra paura è sempre questa. E continuiamo a lavorare insieme per il vero bene del nostro paese. Ho visto tante persone del Parco Verde terrorizzate. Stringiamole al cuore. Diamo loro la nostra più piena solidarietà. Non solo dalla Campania, ma da tutta l’ Italia facciamo arrivare loro il nostro più caloroso abbraccio”.

E ancora: “Si denuncia il male per arrivare a godere il bene, non per denigrare il proprio Paese. Le glorie antiche, i personaggi illustri del passato, di cui tutti andiamo fieri, non giustificano ma amplificano le nostre negligenze e le nostre omissioni. Forza! Nessuno si abbatta. Nessuno perda la speranza. Noi ci siamo. Ci siamo stati. Ci saremo. Ce la faremo. Se saremo onesti e trasparenti, ce la faremo. Se avremo il coraggio di ammettere le nostre miopie, ce la faremo”.

“Chiamiamo a raccolta i buoni. Nessuno osi tirare i remi in barca. Nessuno si metta alla finestra a guardare quello che fanno gli altri. Insieme: istituzioni, politica, professionisti, industriali, chiesa, popolo, per liberare dalla zavorra della Camorra questa nostra terra tormentata e bella”, ha concluso il parroco.

La rabbia della premier Giorgia Meloni: “Atto vigliacco”

“Inaccettabile quanto accaduto oggi a Caivano, nella parrocchia di San Paolo Apostolo, dove durante la messa un uomo, confondendosi tra i fedeli, ha consegnato a don Maurizio Patriciello un fazzoletto con dentro un proiettile, per poi dileguarsi velocemente”, ha scritto Giorgia Meloni sui social.

“Un gesto vigliacco e criminale – ha aggiunto la premier -, compiuto nel luogo e nel momento più sacro, che non intimidirà chi, come don Patriciello, rappresenta coraggio e dedizione a favore della comunità e della legalità. Al fianco di don Patriciello e di tutti coloro che non si piegano alla criminalità. Lo Stato è con voi, e non faremo mai un passo indietro”.

“Solidarietà e vicinanza a don Patriciello” sono state espresse anche dal vicepremier Matteo Salvini: “”Un proiettile calibro 9×21 consegnato in un fazzoletto mentre celebrava messa. Un gesto gravissimo, una minaccia inaccettabile. La malavita non riuscirà a far tacere chi difende legalità e giustizia. Paura? Mai”.