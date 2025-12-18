Consigliera comunale Francesca Ghio rivela "al giudice il nome dello stupratore" che l'ha violentata

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La consigliera comunale di Avs di Genova Francesca Ghio, dopo che si è svolta l’udienza davanti al giudice Matteo Buffoni che dovrà decidere se accogliere la richiesta di archiviazione dell’inchiesta sulle violenze subite dalla donna quando aveva 12 anni, ha dichiarato di essersi “tolta un macigno”. Inoltre, Ghio ha spiegato di aver comunicato al giudice il nome dell’autore degli abusi.

Francesca Ghio riferisce al giudice il nome del suo stupratore

“Mi sono tolta un macigno. Ho detto al giudice il nome della persona che ha abusato di me”. Così Francesca Ghio, parlando con i cronisti all’uscita dall’udienza.

La consigliera comunale, poco più di un anno fa, aveva raccontato di essere stata vittima di uno stupro all’età di 12 anni. Ora spetta al giudice Matteo Buffoni decidere come procedere. Il Gip si è riservato.

La donna ha rivelato tutto quello che ha subito, fornendo i dettagli sul dove e quando sono avvenuti gli abusi.

Ad attenderla fuori dal tribunale c’era un presidio delle donne dell’Udi. “Sono contenta di aver contribuito alla giustizia nella maniera più forte che potessi, con la testimonianza della mia storia che è quella di tutte”, ha spiegato la consigliera.

“Sono felice se son riuscita a dare un po’ di coraggio a non provare vergogna o colpa a denunciare e tenere la testa alta quando subiamo”, ha aggiunto.

“È probabile che questi fatti siano ormai prescritti – le parole dell’avvocato di Ghio, Michele Ispodamia – ma era fondamentale circostanziare i fatti e fornire il nome nella convinzione che certi reati vengano ripetuti”.

“La mia assistita ha offerto la sua più assoluta disponibilità a testimoniare in caso di un processo“, ha continuato il legale.

“C’è la possibilità che adesso – sempre le parole di Ispodamia – in questo tribunale o in un altro tribunale italiano ci sia un procedimento nella sede penale a carico di questa persona e, quindi, la dottoressa Ghio, ovviamente, ha offerto la più assoluta disponibilità a testimoniare in eventuali processi nei confronti di questa persona”.

“Ora la Procura della Repubblica di Genova, il tribunale di Genova, hanno queste dichiarazioni e l’intento della dottoressa Ghio era quello di metterle a disposizione dell’autorità giudiziaria”, ha concluso l’avvocato.

Il discorso di Ghio in Consiglio comunale nel novembre 2024

Ghio aveva parlato degli abusi durante una seduta del Consiglio comunale svoltasi nel novembre 2024. La procura aveva aperto un fascicolo, ma lo aveva poi archiviato perché prescritto.

“Avevo 12 anni, vivevo nel cuore della Genova bene. Avevo appena iniziato la seconda media. Avevo dodici anni, quando sono stata violentata fisicamente e psicologicamente tra le mura di casa mia, ripetutamente, per mesi e mesi, da un uomo di cui mi fidavo”, aveva scandito la consigliera.

Ghio aveva inoltre fatto sapere che il violentatore era un uomo insospettabile, che nessuno avrebbe pensato “potesse essere un mostro”. Aveva quindi fatto riferimento a un dirigente genovese, “il vostro bravo ragazzo”. Era “l’emblema del patriarcato, il dominio dell’uomo, del padre, la mia mente e il mio corpo sotto la sua autorità”, aveva concluso la donna.