Consigliera FdI Verangela Marino aggredita a Torino da un rom in strada, capogruppo in ospedale dopo un pugno

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia a Torino, è stata aggredita e colpita con un pugno da una persona di etnia rom dopo una lite in strada. È successo in via Ghedini, nel quartiere Regio Parco. Portata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco, la donna è poi andata in questura per sporgere denuncia.

Consigliera di Fratelli d’Italia aggredita a Torino

Verangela Marino è consigliera di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6 a Torino.

Lunedì sera era stata avvisata da un cittadino che qualcuno stava gettando rifiuti per terra e per questo la donna è intervenuta sul posto arrivando con la sua auto.

In via Ghedini, nel quartiere Regio Parco, dopo una lite è stata aggredita e colpita con un pugno da una persona di etnia rom.

La capogruppo in ospedale dopo un pugno

Ma cosa è successo? La donna, arrivata sul luogo della segnalazione, ha quasi investito una persona (che camminava al centro della strada) con la sua auto.

La persona, di entia rom, si è avvicinata all’auto ed è nata una discussione con tanto di grida, il tutto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

Dopo che altre persone si sono avvicinate, Verangela Marino è caduta a terra: sarebbe stata colpita con un pugno e ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco.

La zona con roulotte abusive

“Chiediamo al Comune di applicare la legge regionale che prevede il sequestro e la confisca dei camper abusivi”, ha detto Maurizio Marrone, assessore regionale e presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto.

Secondo lui, infatti, simili episodi di violenza accadono vicino alle roulotte abusive che stazionano tra via Ghedini, via Bologna e Regio Parco.

“Colpire una rappresentante delle istituzioni intervenuta su segnalazione dei cittadini significa sfidare apertamente lo Stato”, ha commentato il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.