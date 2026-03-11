Consigliera FdI Verangela Marino aggredita a Torino da un rom in strada, capogruppo in ospedale dopo un pugno
La consigliera di Fdi Verangela Marino è stata colpita con un pugno a Torino: stava intervenendo dopo la segnalazione di un cittadino
Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia a Torino, è stata aggredita e colpita con un pugno da una persona di etnia rom dopo una lite in strada. È successo in via Ghedini, nel quartiere Regio Parco. Portata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco, la donna è poi andata in questura per sporgere denuncia.
- Consigliera di Fratelli d'Italia aggredita a Torino
- La capogruppo in ospedale dopo un pugno
- La zona con roulotte abusive
Consigliera di Fratelli d’Italia aggredita a Torino
Verangela Marino è consigliera di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6 a Torino.
Lunedì sera era stata avvisata da un cittadino che qualcuno stava gettando rifiuti per terra e per questo la donna è intervenuta sul posto arrivando con la sua auto.
In via Ghedini, nel quartiere Regio Parco, dopo una lite è stata aggredita e colpita con un pugno da una persona di etnia rom.
La capogruppo in ospedale dopo un pugno
Ma cosa è successo? La donna, arrivata sul luogo della segnalazione, ha quasi investito una persona (che camminava al centro della strada) con la sua auto.
La persona, di entia rom, si è avvicinata all’auto ed è nata una discussione con tanto di grida, il tutto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.
Dopo che altre persone si sono avvicinate, Verangela Marino è caduta a terra: sarebbe stata colpita con un pugno e ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco.
La zona con roulotte abusive
“Chiediamo al Comune di applicare la legge regionale che prevede il sequestro e la confisca dei camper abusivi”, ha detto Maurizio Marrone, assessore regionale e presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto.
Secondo lui, infatti, simili episodi di violenza accadono vicino alle roulotte abusive che stazionano tra via Ghedini, via Bologna e Regio Parco.
“Colpire una rappresentante delle istituzioni intervenuta su segnalazione dei cittadini significa sfidare apertamente lo Stato”, ha commentato il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.