Consigliera Katia Iorio aggredita a Casalnuovo, ex candidata sindaco del Pd minacciata: "Pugni in testa"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Una consigliera comunale di Casalnuovo di Napoli, Katia Iorio, ha denunciato di essere stata aggredita in strada. La donna, che a maggio è stata candidata a sindaco nella lista del Pd, era in auto assieme al marito e alla figlia. A raccontare l’accaduto è stata lei tramite un post su Facebook: “Mi hanno asportato tre ciocche di capelli e preso a pugni in testa”.

Consigliera Katia Iorio aggredita a Casalnuovo

A Casalnuovo di Napoli alcune donne si sono scagliate contro Katia Iorio, consigliera comunale del Pd.

La donna era stata candidata a sindaco a maggio. Ex candidata di Pd, 5 stelle e Avs, in passato esponente di Forza Italia, è stata proprio lei a denunciare quanto accaduto.

“Io, mio marito Camillo e mia figlia Rossana, siamo stati brutalmente aggrediti”, ha scritto Katia Iorio su Facebook, dove ha postato anche una foto e un video.

La donna “minacciata e presa a pungi”

“A me personalmente hanno asportato 3 ciocche di capelli e ripetutamente presa a pugni in testa. Lo stesso trattamento è stato riservato a mio marito e mia figlia”, ha scritto la consigliera.

La donna ha riferito che lei, il marito e la figlia sono finiti al pronto soccorso e hanno riportato lesioni di vario tipo. La consigliera ha poi rivelato di essere già stata minacciata.

“Questo gesto si verifica dopo le molteplici minacce ricevute nei giorni scorsi e che abbiamo sempre denunciato ai carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli intervenuti sul posto”, si legge sui social.

I motivi dell’aggressione

“All’apparenza potrebbero sembrare futili motivi di liti familiari, ma da informazioni pervenute nelle ultime ore si apre uno scenario completamente diverso e legato al mio ruolo politico“, ha scritto nel post la consigliera in riferimento ai motivi dell’aggressione.

Nel video si vede la macchina bianca della consigliera ferma, mentre quattro donne aggrediscono le persone all’interno prima di andarsene, tra urla e suoni di clacson per attirare l’attenzione.

“Non farò nessun passo indietro nonostante l’ennesima intimidazione. Oggi ho denunciato e continuerò a denunciare tutto alle autorità competenti, tutto”, ha aggiunto Katia Iorio. Il commento del sindaco “Siamo scossi, ma non molliamo”, ha aggiunto, postando anche una foto del volto del marito insanguinato. “Siamo indignati ed impauriti”, ha aggiunto nel messaggio in cui ha raccontato l’accaduto. Il video postato sui social è stato anche “consegnato alle autorità“, come scritto dalla consigliera, e potrebbe non essere l’unico realizzato per documentare l’aggressione.

Sempre tramite Facebook, il sindaco di Casalnuovo di Napoli, Giovanni Nappi, ha commentato: “Esprimo la mia piena solidarietà a Katia Iorio, a suo marito Camillo e a tutta la loro famiglia. Le immagini dell’aggressione sono di una brutalità sconcertante. La violenza fisica è inaccettabile e va condannata sempre, senza alcuna giustificazione”.