Consigliera Katia Iorio aggredita a Casalnuovo, ex candidata sindaco del Pd minacciata: "Pugni in testa"
La consigliera Katia Iorio aggredita a Casalnuovo di Napoli mentre era in auto con il marito e la figlia: "Fatto legato al mio ruolo politico"
Una consigliera comunale di Casalnuovo di Napoli, Katia Iorio, ha denunciato di essere stata aggredita in strada. La donna, che a maggio è stata candidata a sindaco nella lista del Pd, era in auto assieme al marito e alla figlia. A raccontare l’accaduto è stata lei tramite un post su Facebook: “Mi hanno asportato tre ciocche di capelli e preso a pugni in testa”.
- Consigliera Katia Iorio aggredita a Casalnuovo
- La donna "minacciata e presa a pungi"
- I motivi dell'aggressione
- Il commento del sindaco
Consigliera Katia Iorio aggredita a Casalnuovo
A Casalnuovo di Napoli alcune donne si sono scagliate contro Katia Iorio, consigliera comunale del Pd.
La donna era stata candidata a sindaco a maggio. Ex candidata di Pd, 5 stelle e Avs, in passato esponente di Forza Italia, è stata proprio lei a denunciare quanto accaduto.
“Io, mio marito Camillo e mia figlia Rossana, siamo stati brutalmente aggrediti”, ha scritto Katia Iorio su Facebook, dove ha postato anche una foto e un video.
La donna “minacciata e presa a pungi”
“A me personalmente hanno asportato 3 ciocche di capelli e ripetutamente presa a pugni in testa. Lo stesso trattamento è stato riservato a mio marito e mia figlia”, ha scritto la consigliera.
La donna ha riferito che lei, il marito e la figlia sono finiti al pronto soccorso e hanno riportato lesioni di vario tipo. La consigliera ha poi rivelato di essere già stata minacciata.
“Questo gesto si verifica dopo le molteplici minacce ricevute nei giorni scorsi e che abbiamo sempre denunciato ai carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli intervenuti sul posto”, si legge sui social.
I motivi dell’aggressione
“All’apparenza potrebbero sembrare futili motivi di liti familiari, ma da informazioni pervenute nelle ultime ore si apre uno scenario completamente diverso e legato al mio ruolo politico“, ha scritto nel post la consigliera in riferimento ai motivi dell’aggressione.
Nel video si vede la macchina bianca della consigliera ferma, mentre quattro donne aggrediscono le persone all’interno prima di andarsene, tra urla e suoni di clacson per attirare l’attenzione.