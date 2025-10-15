Consigliera regionale Sarah Disabato del M5s con una canna in Aula, il video della provocazione in Piemonte

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Plateale protesta in Piemonte, protagonista la consigliera e capogruppo del M5s Sarah Disabato. L’esponente pentastellata, in aula, ha sostenuto che le “imprese della filiera della canapa” sono vessate dal governo a causa del Decreto sicurezza diventato legge lo scorso giugno. La donna ha inscenato la preparazione di una canna in modo provocatorio. Ha fatto spuntare una cartina lunga, l’ha riempita di cannabis light e l’ha “rollata“ sui banchi dell’aula, mentre il presidente di turno, il leghista Fabio Carossi, la richiamava alla buona educazione.

Piemonte, la consigliera Sarah Disabato del M5s rolla una canna in aula

“Io oggi mi posso autodenunciare – ha esordito Disabato in aula -. Oggi sono provvista della famosa infiorescenza a base di Cbd e, siccome sono certa di non drogarmi in questo momento, io decido di procedere tranquillamente”.

A questo punto la consigliera ha iniziato a preparare lo spinello, mentre il presidente dell’aula le ha chiesto di fermare l’azione. Disabato ha proseguito nel suo intervento: “Facciamo perdere ancora un po’ di tempo alle forze dell’ordine che anziché occuparsi della sicurezza del territorio vanno dalle aziende, dalle imprese e dagli imprenditori”.

La consigliera regionale Sarah Disabato

“La Regione Piemonte dovrebbe agire per tutelare degli imprenditori che oggi si trovano in forte difficoltà”, ha aggiunto la consigliera, la quale ha sostenuto che il suo obbiettivo è di accendere i riflettori sulle “vessazioni a cui sono sottoposte le imprese della filiera della canapa”.

Disabato si è riferita al Decreto sicurezza. In particolare all’articolo 18 della norma, che ha imposto il divieto di tutte le attività legate ai fiori di canapa, senza distinguere tra usi leciti e illeciti.

Disabato: “La Procura archivia questi reati perché non sussistono”

Prima della misura, il settore in Piemonte si stava espandendo. Si registrava poco meno di un migliaio di posti di lavoro.

La consigliera del M5s, a proposito della criminalizzazione in materia di cannabis, ha spiegato che “la Procura della Repubblica ogni volta archivia questi reati perché non sussistono. La legge ha incentivato l’imprenditoria in questo settore”.

Il presidente del Consiglio regionale contro la pentastellata

Davide Nicco, il presidente del Consiglio regionale, ha criticato la provocazione dell’esponente pentastellata, affermando che è stata una mossa “inopportuna e riprovevole in una sede istituzionale, per il messaggio ambiguo che idealmente trasmette soprattutto ai più giovani”.

Nicco ha anche aggiunto che “le istituzioni devono essere luoghi di responsabilità, non di spettacolo”. L’ufficio di presidenza del Consiglio regionale, dopo quanto accaduto, ha assicurato che la sostanza usata in aula da Disabato non era di tipo stupefacente.