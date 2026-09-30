Consigliere comunale Pd a Reggio Emilia Antonio Casella definisce una "fortuna" la morte di Bossi: ira Lega

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un consigliere comunale a Reggio Emilia finisce al centro della bufera politica dopo aver dichiarato che la morte di Umberto Bossi è una “fortuna”. Antonio Casella, esponente del Pd emiliano, ha scatenato la reazione della Lega per un suo intervento in aula consiliare sul tetto degli studenti stranieri a scuola, durante il quale è sembrato esprimere sollievo per il decesso del fondatore del Carroccio. Immediate le richieste di dimissioni dal partito.

Le frasi al consiglio comunale di Reggio Emilia

Come riportato dall’edizione locale del Corriere della Sera, l’intervento di Antonio Casella aveva riguardato la discussione in consiglio comunale a Reggio Emilia sul numero massimo di studenti stranieri in classe deciso dal governo Meloni, facendo un paragone con i fenomeni migratori degli anni ’60 e ’70. Il suo discorso aveva già acceso la seduta rivolgendosi al centrodestra parlando della “feccia che vi vota“.

Dichiarazioni ritenute offensive dal consigliere di FdI Cristian Paglialonga, a cui il collega del Pd ha ribattuto ricordando l’alleanza del suo partito con la Lega: “Trovo assurdo che queste parole arrivino da un partito alleato della Lega, che per anni ha denigrato la popolazione del Mezzogiorno. Per fortuna il suo ideatore qua è stato chiamato dal Signore pochi mesi fa“.

L’ira della Lega

La frase ha subito provocato le proteste del Carroccio, che con una nota diffusa sui social ha definito “ignobili e indegne” le parole del consigliere Casella chiedendo “scuse pubbliche e dimissioni immediate“.

“Esprimiamo profonda indignazione per dichiarazioni di una gravità inaudita, che offendono la memoria di Umberto Bossi, la sua famiglia e tutta la comunità della Lega – scrive il partito – Gioire per la morte di un avversario politico supera ogni limite di decenza, rispetto e dignità istituzionale. Il Partito Democratico si dissoci immediatamente e senza ambiguità e prenda provvedimenti nei confronti del proprio consigliere”.

Le reazioni

A ruota sono arrivate anche le reazioni degli esponenti emiliani della Lega, con le dichiarazioni di condanna della senatrice Lucia Borgonzoni, della deputata Laura Cavandoli e del segretario regionale Matteo Rancan.

“La politica può essere aspra e il dissenso totale, ma la morte di una persona non può diventare una battuta da utilizzare contro un avversario. E colpisce il silenzio del Pd, sempre pronto a fare la morale sugli avversari politici” il commento di Cavandoli.

“Quanto detto è semplicemente inaccettabile, irripetibile e non degno di un luogo istituzionale. Davvero si rallegra per la morte di un avversario politico? È questo il massimo della retorica del Pd per attaccare la Lega?” ha chiesto Borgonzoni.

La difesa di Antonio Casella

Interpellato dalla Gazzetta di Reggio, Casella ha cercato di difendersi dalla polemica politica che l’ha travolto spiegando che “stavamo parlando del pensiero che Bossi ha esposto per 30 anni. Rinaldi ha detto che quella Lega non esiste più, quindi non capisco perché avanzi queste richieste”.

“Il mio intervento era riferito al pensiero di Bossi e lui difende Bossi. Per quanto riguarda Paglialonga ha passato dieci minuti a dire che il Pd è razzista…” ha aggiunto.

Una marcia indietro è arrivata sull’utilizzo del termine “feccia” rivolto gli elettori del centrodestra: “Non volevo offendere nessuno che voti a destra” ha spiegato.

Chi è il consigliere comunale

Originario della Campania, Antonio Casella è un noto ed esperto esponente della sinistra reggiana.

Come ricordato dal Corriere della Sera, il 59enne con una lunga carriera da capotreno, è rientrato nel Pd dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie e nel 2024 si è candidato al voto comunale nella lista del Pd a sostegno del sindaco Marco Massari.

Nonostante non fosse stato eletto, Casella è subentrato nel consiglio comunale di Reggio Emilia nel dicembre 2025.