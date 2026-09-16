Consiglieri Rai attaccano Filorosso di Antonino Monteleone, la replica dopo le accuse sui dati d'ascolto

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Tre consiglieri di amministrazione della Rai hanno definito un flop il dato d’ascolto dell’esordio di “Filorosso” in prima serata su Rai3. In una nota congiunta Alessandro di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale chiedono di restituire un’identità alla rete. Il conduttore Antonino Monteleone ha replicato parlando di una polemica strumentale e di un’analisi superficiale.

La nota dei tre consiglieri Rai su Filorosso

Come riporta l’Adnkronos, il documento parla di un magro risultato conseguito dalla terza rete nella serata dedicata all’approfondimento.

Secondo i firmatari il servizio pubblico è stato superato negli ascolti da entrambe le emittenti private concorrenti, nel martedì in cui tutte le reti hanno presentato i propri programmi per la nuova stagione.

I consiglieri sottolineano che non è servita nemmeno l’ora dedicata al caso Garlasco, un tema che a loro giudizio continua a debordare sulle reti pubbliche nonostante i richiami dell’Agcom.

Nel testo si osserva inoltre che alcune scelte editoriali sembrano compiute senza tenere conto delle attese del pubblico della rete.

La replica di Antonino Monteleone sugli ascolti

Il conduttore ha risposto parlando di una polemichetta sterile e di un argomento privo di merito.

Secondo Monteleone i consiglieri sono rimasti in silenzio durante l’estate, quando il programma otteneva buoni risultati, e hanno scelto di intervenire soltanto ora che il dato non è stato brillante.

Il giornalista contesta soprattutto il criterio, perché a suo avviso lo share non misura la qualità di un prodotto televisivo.

Nella replica cita alcuni ospiti della puntata, da Massimo Cacciari a Francesco Rutelli fino a Ferruccio De Bortoli, chiedendo se siano loro a essere considerati estranei all’identità della rete.

Ha poi ricordato che un altro programma del servizio pubblico ha registrato un risultato analogo pochi giorni prima, senza suscitare alcuna nota.

Il caso Mi Manda Rai3 e il nodo dell’identità della rete

Fra le contestazioni dei consiglieri c’è lo spostamento della seconda puntata dello speciale di “Mi Manda Rai3“, sacrificato per fare spazio alla trasmissione nella collocazione del martedì.

Monteleone precisa che la richiesta non è arrivata dalla sua redazione e che il collega Federico Ruffo non è stato cancellato, ma soltanto ricollocato in un’altra giornata.

Il conduttore contesta anche il paragone fra i due prodotti, ricordando che uno speciale richiede diversi mesi di montaggio mentre un programma settimanale si costruisce ogni volta da capo.

L’accusa più netta riguarda infine il messaggio trasmesso a chi lavora al programma, perché a suo giudizio quella nota finisce per mortificare le professionalità interne all’azienda.