Consiglieri regionali dopo le elezioni in Calabria, tra gli eletti non entra Wanda Ferro: è una dirigente FdI

Chi sono i 29 consiglieri regionali eletti in Calabria e chi sono quelli che invece non sono stati riconfermati: l'elenco dei nomi, partito per partito

Pubblicato:

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Dopo le elezioni Regionali in Calabria, sono stati ufficializzati i consiglieri regionali. Togliendo i seggi andati ai due principali candidati, Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico, ne restavano in palio 29: 7 a Forza Italia, a cui si affiancano i 4 della lista Occhiuto Presidente. Poi, 4 anche a Pd e FdI, 3 alla Lega, 2 alla lista Tridico Presidente e Noi Moderati, 1 a M5S, Italia Viva e Democratici Progressisti. Le donne elette sono solamente 7, comunque in aumento rispetto al 2021 (quando erano 6). Il consigliere ad aver preso più voti è l’azzurro GianlucaGallo. Spicca l’esclusione di Wanda Ferro, sottosegretaria al Ministero dell’Interno e coordinatrice regionale di FdI: non è riuscita a farsi rieleggere nonostante le oltre 10 mila preferenze.

Eletti Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico

In Consiglio Regionale entrano ovviamente i due principali candidati:

  • Roberto Occhiuto, in qualità di presidente della Regione Calabria
  • Pasquale Tridico, consigliere di opposizione

La maggioranza del centrodestra in Consiglio Regionale

La maggioranza di centrodestra è formata da:

  • Forza Italia: 7 consiglieri (tra cui Marco Polimeni, segretario provinciale a Catanzaro, e Sergio Ferrari, presidente della Provincia di Crotone)
  • Occhiuto Presidente: 4 consiglieri (tra cui Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza, e il vicesegretario di Forza Italia Emanuele Ionà)
  • Fratelli d’Italia: 4 consiglieri (tra cui  il coordinatore provinciale di FdI di Cosenza, Angelo Brutto)
  • Lega: 3 consiglieri (tra cui il sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco)
  • Noi Moderati: 2 consiglieri

All’opposizione:

  • Pd: 4 consiglieri (tra cui i sindaci di Reggio Calabria e Palmi, ossia Giuseppe Falcomatà e Giuseppe Ranuccio)
  • Tridico Presidente: 2 consiglieri (tra cui Enzo Bruno, già presidente della Provincia di Catanzaro)
  • M5S: 1 consigliere (l’ex deputata Elisa Scutellà)
  • Casa Riformista: 1 consigliere (Filomena Greco, segretario regionale di Italia Viva)
  • Democratici Progressisti: 1 consigliere

Sette donne, in aumento rispetto al 2021

Le donne elette sono 7, +1 rispetto al 2021:

  • Pasqualina Straface (Forza Italia)
  • Elisabetta Santoianni (Forza Italia)
  • Rosaria Succurro (Occhiuto Presidente)
  • Luciana De Francesco (FdI)
  • Rosellina Madeo (Pd)
  • Elisa Scutellà (M5S)
  • Filomena Greco (Italia Viva)

Tutti gli altri consiglieri eletti, partito per partito

Partito Consigliere/a eletto/a Voti
Forza Italia Gianluca GALLO 30.165
Forza Italia Salvatore CIRILLO 19.225
Forza Italia Pasqualina STRAFACE 13.363
Forza Italia Sergio FERRARI 12.134
Forza Italia Elisabetta SANTOIANNI 10.661
Forza Italia Domenico GIANNETTA 10.452
Forza Italia Marco POLIMENI 8.831
Occhiuto Presidente Pierluigi CAPUTO 14.791
Occhiuto Presidente Rosaria SUCCURRO 12.201
Occhiuto Presidente Giacomo Pietro CRINÒ 9.036
Occhiuto Presidente Emanuele IONÀ 6.833
Pd Ernesto Francesco ALECCI 12.591
Pd Giuseppe RANUCCIO 10.638
Pd Giuseppe FALCOMATÀ 10.341
Pd Rosellina MADEO 6.719
Fratelli d’Italia Antonio MONTUORO 11.920
Fratelli d’Italia Giovanni CALABRESE 11.351
Fratelli d’Italia Angelo BRUTTO 8.702
Fratelli d’Italia Luciana DE FRANCESCO 6.542
Lega Giuseppe MATTIANI 12.619
Lega Filippo MANCUSO 12.130
Lega Orlandino GRECO 5.154
Noi Moderati Vito PITARO 11.995
Noi Moderati Riccardo ROSA 1.195
Tridico Presidente Ferdinando LAGHI 5.194
Tridico Presidente Vincenzo BRUNO 2.728
M5S Elisa SCUTELLÀ 7.164
Casa Riformista – Per la Calabria – Italia Viva Filomena GRECO 6.670
Democratici Progressisti Francesco DE CICCO 6.076

Chi non è stato rieletto

Lungo anche l’elenco dei consiglieri uscenti che non sono stati rieletti:

  • Katya Gentile (Lega)
  • Pietro Raso (Lega)
  • Giuseppe Gelardi (Lega)
  • Caterina Capponi (Lega, assessore uscente)
  • Sabrina Mannarino (FdI)
  • Pietro Molinaro (FdI)
  • Filippo Pietropaolo (FdI, assessore uscente)
  • Wanda Ferro (FdI, sottosegretaria al Ministero dell’Interno e coordinatrice regionale del partito, nonostante le oltre 10 mila preferenze)
  • Michele Comito (Forza Italia, oggi Occhiuto Presidente)
  • Amalia Bruni (Pd)
  • Franco Iacucci (Pd)
  • Giovanni Muraca (Pd)
  • Raffaele Mammoliti (Pd)
  • Davide Tavernise (M5S)
  • Antonio Lo Schiavo (AVS)

I dati dell’affluenza

L’affluenza in Calabria è stata pari al 43,14%.

Il dato definitivo del 2021: 44,36%.

Qui lo speciale sulle elezioni Regionali.

wanda-ferro-consiglieri-eletti-fdi-elezioni-regionali-calabria ANSA

