Consiglieri regionali dopo le elezioni in Calabria, tra gli eletti non entra Wanda Ferro: è una dirigente FdI

Dopo le elezioni Regionali in Calabria, sono stati ufficializzati i consiglieri regionali. Togliendo i seggi andati ai due principali candidati, Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico, ne restavano in palio 29: 7 a Forza Italia, a cui si affiancano i 4 della lista Occhiuto Presidente. Poi, 4 anche a Pd e FdI, 3 alla Lega, 2 alla lista Tridico Presidente e Noi Moderati, 1 a M5S, Italia Viva e Democratici Progressisti. Le donne elette sono solamente 7, comunque in aumento rispetto al 2021 (quando erano 6). Il consigliere ad aver preso più voti è l’azzurro GianlucaGallo. Spicca l’esclusione di Wanda Ferro, sottosegretaria al Ministero dell’Interno e coordinatrice regionale di FdI: non è riuscita a farsi rieleggere nonostante le oltre 10 mila preferenze.

Eletti Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico

In Consiglio Regionale entrano ovviamente i due principali candidati:

Roberto Occhiuto, in qualità di presidente della Regione Calabria

in qualità di presidente della Regione Calabria Pasquale Tridico, consigliere di opposizione

La maggioranza del centrodestra in Consiglio Regionale

La maggioranza di centrodestra è formata da:

Forza Italia: 7 consiglieri (tra cui Marco Polimeni, segretario provinciale a Catanzaro, e Sergio Ferrari, presidente della Provincia di Crotone)

7 consiglieri (tra cui Marco Polimeni, segretario provinciale a Catanzaro, e Sergio Ferrari, presidente della Provincia di Crotone) Occhiuto Presidente: 4 consiglieri (tra cui Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza, e il vicesegretario di Forza Italia Emanuele Ionà)

4 consiglieri (tra cui Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza, e il vicesegretario di Forza Italia Emanuele Ionà) Fratelli d’Italia: 4 consiglieri (tra cui il coordinatore provinciale di FdI di Cosenza, Angelo Brutto)

4 consiglieri (tra cui il coordinatore provinciale di FdI di Cosenza, Angelo Brutto) Lega: 3 consiglieri (tra cui il sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco)

3 consiglieri (tra cui il sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco) Noi Moderati: 2 consiglieri

All’opposizione:

Pd: 4 consiglieri (tra cui i sindaci di Reggio Calabria e Palmi, ossia Giuseppe Falcomatà e Giuseppe Ranuccio)

4 consiglieri (tra cui i sindaci di Reggio Calabria e Palmi, ossia Giuseppe Falcomatà e Giuseppe Ranuccio) Tridico Presidente: 2 consiglieri (tra cui Enzo Bruno, già presidente della Provincia di Catanzaro)

Presidente: 2 consiglieri (tra cui Enzo Bruno, già presidente della Provincia di Catanzaro) M5S: 1 consigliere (l’ex deputata Elisa Scutellà)

1 consigliere (l’ex deputata Elisa Scutellà) Casa Riformista: 1 consigliere (Filomena Greco, segretario regionale di Italia Viva)

1 consigliere (Filomena Greco, segretario regionale di Italia Viva) Democratici Progressisti: 1 consigliere

Sette donne, in aumento rispetto al 2021

Le donne elette sono 7, +1 rispetto al 2021:

Pasqualina Straface (Forza Italia)

Elisabetta Santoianni (Forza Italia)

Rosaria Succurro (Occhiuto Presidente)

Luciana De Francesco (FdI)

Rosellina Madeo (Pd)

Elisa Scutellà (M5S)

Filomena Greco (Italia Viva)

Tutti gli altri consiglieri eletti, partito per partito

Partito Consigliere/a eletto/a Voti Forza Italia Gianluca GALLO 30.165 Forza Italia Salvatore CIRILLO 19.225 Forza Italia Pasqualina STRAFACE 13.363 Forza Italia Sergio FERRARI 12.134 Forza Italia Elisabetta SANTOIANNI 10.661 Forza Italia Domenico GIANNETTA 10.452 Forza Italia Marco POLIMENI 8.831 Occhiuto Presidente Pierluigi CAPUTO 14.791 Occhiuto Presidente Rosaria SUCCURRO 12.201 Occhiuto Presidente Giacomo Pietro CRINÒ 9.036 Occhiuto Presidente Emanuele IONÀ 6.833 Pd Ernesto Francesco ALECCI 12.591 Pd Giuseppe RANUCCIO 10.638 Pd Giuseppe FALCOMATÀ 10.341 Pd Rosellina MADEO 6.719 Fratelli d’Italia Antonio MONTUORO 11.920 Fratelli d’Italia Giovanni CALABRESE 11.351 Fratelli d’Italia Angelo BRUTTO 8.702 Fratelli d’Italia Luciana DE FRANCESCO 6.542 Lega Giuseppe MATTIANI 12.619 Lega Filippo MANCUSO 12.130 Lega Orlandino GRECO 5.154 Noi Moderati Vito PITARO 11.995 Noi Moderati Riccardo ROSA 1.195 Tridico Presidente Ferdinando LAGHI 5.194 Tridico Presidente Vincenzo BRUNO 2.728 M5S Elisa SCUTELLÀ 7.164 Casa Riformista – Per la Calabria – Italia Viva Filomena GRECO 6.670 Democratici Progressisti Francesco DE CICCO 6.076

Chi non è stato rieletto

Lungo anche l’elenco dei consiglieri uscenti che non sono stati rieletti:

Katya Gentile (Lega)

(Lega) Pietro Raso (Lega)

(Lega) Giuseppe Gelardi (Lega)

(Lega) Caterina Capponi (Lega, assessore uscente)

(Lega, assessore uscente) Sabrina Mannarino (FdI)

(FdI) Pietro Molinaro (FdI)

(FdI) Filippo Pietropaolo (FdI, assessore uscente)

(FdI, assessore uscente) Wanda Ferro (FdI, sottosegretaria al Ministero dell’Interno e coordinatrice regionale del partito, nonostante le oltre 10 mila preferenze)

(FdI, sottosegretaria al Ministero dell’Interno e coordinatrice regionale del partito, nonostante le oltre 10 mila preferenze) Michele Comito (Forza Italia, oggi Occhiuto Presidente)

(Forza Italia, oggi Occhiuto Presidente) Amalia Bruni (Pd)

(Pd) Franco Iacucci (Pd)

(Pd) Giovanni Muraca (Pd)

(Pd) Raffaele Mammoliti (Pd)

(Pd) Davide Tavernise (M5S)

(M5S) Antonio Lo Schiavo (AVS)

I dati dell’affluenza

L’affluenza in Calabria è stata pari al 43,14%.

Il dato definitivo del 2021: 44,36%.

