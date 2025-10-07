Consiglieri regionali dopo le elezioni in Calabria, tra gli eletti non entra Wanda Ferro: è una dirigente FdI
Chi sono i 29 consiglieri regionali eletti in Calabria e chi sono quelli che invece non sono stati riconfermati: l'elenco dei nomi, partito per partito
Dopo le elezioni Regionali in Calabria, sono stati ufficializzati i consiglieri regionali. Togliendo i seggi andati ai due principali candidati, Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico, ne restavano in palio 29: 7 a Forza Italia, a cui si affiancano i 4 della lista Occhiuto Presidente. Poi, 4 anche a Pd e FdI, 3 alla Lega, 2 alla lista Tridico Presidente e Noi Moderati, 1 a M5S, Italia Viva e Democratici Progressisti. Le donne elette sono solamente 7, comunque in aumento rispetto al 2021 (quando erano 6). Il consigliere ad aver preso più voti è l’azzurro GianlucaGallo. Spicca l’esclusione di Wanda Ferro, sottosegretaria al Ministero dell’Interno e coordinatrice regionale di FdI: non è riuscita a farsi rieleggere nonostante le oltre 10 mila preferenze.
- Eletti Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico
- La maggioranza del centrodestra in Consiglio Regionale
- Sette donne, in aumento rispetto al 2021
- Tutti gli altri consiglieri eletti, partito per partito
- Chi non è stato rieletto
- I dati dell'affluenza
Eletti Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico
In Consiglio Regionale entrano ovviamente i due principali candidati:
- Roberto Occhiuto, in qualità di presidente della Regione Calabria
- Pasquale Tridico, consigliere di opposizione
La maggioranza del centrodestra in Consiglio Regionale
La maggioranza di centrodestra è formata da:
- Forza Italia: 7 consiglieri (tra cui Marco Polimeni, segretario provinciale a Catanzaro, e Sergio Ferrari, presidente della Provincia di Crotone)
- Occhiuto Presidente: 4 consiglieri (tra cui Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza, e il vicesegretario di Forza Italia Emanuele Ionà)
- Fratelli d’Italia: 4 consiglieri (tra cui il coordinatore provinciale di FdI di Cosenza, Angelo Brutto)
- Lega: 3 consiglieri (tra cui il sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco)
- Noi Moderati: 2 consiglieri
All’opposizione:
- Pd: 4 consiglieri (tra cui i sindaci di Reggio Calabria e Palmi, ossia Giuseppe Falcomatà e Giuseppe Ranuccio)
- Tridico Presidente: 2 consiglieri (tra cui Enzo Bruno, già presidente della Provincia di Catanzaro)
- M5S: 1 consigliere (l’ex deputata Elisa Scutellà)
- Casa Riformista: 1 consigliere (Filomena Greco, segretario regionale di Italia Viva)
- Democratici Progressisti: 1 consigliere
Sette donne, in aumento rispetto al 2021
Le donne elette sono 7, +1 rispetto al 2021:
- Pasqualina Straface (Forza Italia)
- Elisabetta Santoianni (Forza Italia)
- Rosaria Succurro (Occhiuto Presidente)
- Luciana De Francesco (FdI)
- Rosellina Madeo (Pd)
- Elisa Scutellà (M5S)
- Filomena Greco (Italia Viva)
Tutti gli altri consiglieri eletti, partito per partito
|Partito
|Consigliere/a eletto/a
|Voti
|Forza Italia
|Gianluca GALLO
|30.165
|Forza Italia
|Salvatore CIRILLO
|19.225
|Forza Italia
|Pasqualina STRAFACE
|13.363
|Forza Italia
|Sergio FERRARI
|12.134
|Forza Italia
|Elisabetta SANTOIANNI
|10.661
|Forza Italia
|Domenico GIANNETTA
|10.452
|Forza Italia
|Marco POLIMENI
|8.831
|Occhiuto Presidente
|Pierluigi CAPUTO
|14.791
|Occhiuto Presidente
|Rosaria SUCCURRO
|12.201
|Occhiuto Presidente
|Giacomo Pietro CRINÒ
|9.036
|Occhiuto Presidente
|Emanuele IONÀ
|6.833
|Pd
|Ernesto Francesco ALECCI
|12.591
|Pd
|Giuseppe RANUCCIO
|10.638
|Pd
|Giuseppe FALCOMATÀ
|10.341
|Pd
|Rosellina MADEO
|6.719
|Fratelli d’Italia
|Antonio MONTUORO
|11.920
|Fratelli d’Italia
|Giovanni CALABRESE
|11.351
|Fratelli d’Italia
|Angelo BRUTTO
|8.702
|Fratelli d’Italia
|Luciana DE FRANCESCO
|6.542
|Lega
|Giuseppe MATTIANI
|12.619
|Lega
|Filippo MANCUSO
|12.130
|Lega
|Orlandino GRECO
|5.154
|Noi Moderati
|Vito PITARO
|11.995
|Noi Moderati
|Riccardo ROSA
|1.195
|Tridico Presidente
|Ferdinando LAGHI
|5.194
|Tridico Presidente
|Vincenzo BRUNO
|2.728
|M5S
|Elisa SCUTELLÀ
|7.164
|Casa Riformista – Per la Calabria – Italia Viva
|Filomena GRECO
|6.670
|Democratici Progressisti
|Francesco DE CICCO
|6.076
Chi non è stato rieletto
Lungo anche l’elenco dei consiglieri uscenti che non sono stati rieletti:
- Katya Gentile (Lega)
- Pietro Raso (Lega)
- Giuseppe Gelardi (Lega)
- Caterina Capponi (Lega, assessore uscente)
- Sabrina Mannarino (FdI)
- Pietro Molinaro (FdI)
- Filippo Pietropaolo (FdI, assessore uscente)
- Wanda Ferro (FdI, sottosegretaria al Ministero dell’Interno e coordinatrice regionale del partito, nonostante le oltre 10 mila preferenze)
- Michele Comito (Forza Italia, oggi Occhiuto Presidente)
- Amalia Bruni (Pd)
- Franco Iacucci (Pd)
- Giovanni Muraca (Pd)
- Raffaele Mammoliti (Pd)
- Davide Tavernise (M5S)
- Antonio Lo Schiavo (AVS)
I dati dell’affluenza
L’affluenza in Calabria è stata pari al 43,14%.
Il dato definitivo del 2021: 44,36%.
