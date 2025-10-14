Consiglieri regionali eletti dopo le elezioni in Toscana, flop di Deborah Bergamini (vice Tajani) e Mazzetti
Chi sono i 40 consiglieri regionali eletti in Toscana e chi sono quelli che invece non sono entrati: l'elenco dei nomi, partito per partito
Dopo le elezioni Regionali in Toscana, sono stati ufficializzati i consiglieri regionali. Togliendo i seggi andati ai due principali candidati, Eugenio Giani e Alessandro Tomasi, ne restavano in palio 40: 15 al Pd, 12 a FdI, 4 alla lista Giani presidnete – Casa riformista. Poi, 3 ad AVS, 2 al M5S, 2 a Forza Italia e 1 alla Lega. Le donne elette sono solamente 9. Tra gli esclusi Cristina Giachi (Pd), presidente uscente della Commissione cultura, Marco Landi (FdI), già portavoce dell’opposizione e Deborah Bergamini, vicesegretaria nazionale di Forza Italia.
Eletti Eugenio Giani e Alessandro Tomasi
In Consiglio Regionale entrano ovviamente i due principali candidati:
- Eugenio Giani, in qualità di presidente della Regione Toscana
- Alessandro Tomasi, consigliere di opposizione
Non ce la fa invece Antonella Bundu della lista Toscana Rossa, a cui non è andato nessun seggio nonostante abbia preso più voti rispetto a M5S e Lega.
La maggioranza del centrosinistra in Consiglio Regionale
La maggioranza di centrosinistra è formata da:
- Pd: 15 consiglieri (tra cui Iacopo Melio)
- Casa Riformista: 4 consiglieri
- AVS: 3 consigliere
- M5S: 2 consiglieri
All’opposizione:
- Fratelli d’Italia: 12 consiglieri
- Forza Italia: 2 consiglieri
- Lega: 1 consigliere
Chi sono le 9 donne elette
Le donne elette sono 9:
- Simona Querci (Pd)
- Brenda Barnini (Pd)
- ALessandra Nardini (Pd)
- Serena Spinelli (Pd)
- Stefania Saccardi (Casa Riformista)
- Diletta Fallani (AVS)
- Irene Galletti (M5S)
- Marcella Amadio (FdI)
- Chiara La Porta (FdI)
Tutti gli altri consiglieri eletti, partito per partito
|Partito
|Consigliere/a eletto/a
|Pd
|Iacopo MELIO (listino bloccato)
|Pd
|Simona QUERCI (listino bloccato)
|Pd
|Gianni LORENZETTI (listino bloccato)
|Pd
|Brenda BARNINI
|Pd
|Simone BEZZINI
|Pd
|Matteo BIFFONI
|Pd
|Filippo BONI
|Pd
|Bernard DIKA
|Pd
|Alessandro FRANCHI
|Pd
|Leonardo MARRAS
|Pd
|Antonio MAZZEO
|Pd
|Alessandra NARDINI
|Pd
|Mario PUPPA
|Pd
|Serena SPINELLI
|Pd
|Andrea VANNUCCI
|Fratelli d’Italia
|Marcella AMADIO
|Fratelli d’Italia
|Alessandro CAPECCHI
|Fratelli d’Italia
|Jacopo CELLAI
|Fratelli d’Italia
|Vittorio FANTOZZI
|Fratelli d’Italia
|Claudio GEMELLI
|Fratelli d’Italia
|Marco GUIDI
|Fratelli d’Italia
|Chiara LA PORTA
|Fratelli d’Italia
|Luca MINUCCI
|Fratelli d’Italia
|Diego PETRUCCI
|Fratelli d’Italia
|Enrico TUCCI
|Fratelli d’Italia
|Gabriele VENERI
|Fratelli d’Italia
|Matteo ZOPPINI
|Casa Riformista
|Francesco CASINI
|Casa Riformista
|Federico ELIGI
|Casa Riformista
|Stefania SACCARDI
|Casa Riformista
|Vittorio SALOTTI
|AVS
|Lorenzo FALCHI
|AVS
|Diletta FALLANI
|AVS
|Massimiliano GHIMENTI
|Forza Italia
|Jacopo Maria FERRI
|Forza Italia
|Marco STELLA
|M5S
|Irene GALLETTI
|M5S
|Luca ROSSI ROMANELLI
|Lega
|Massimiliano SIMONI (listino bloccato)
Chi non è stato rieletto
Tra i non eletti illustri ci sono:
- Cristina Giachi (Pd), presidente uscente della Commissione cultura, seconda dietro Vannucci nella lista Pd del collegio di Firenze 1
- Marco Landi (FdI), già portavoce dell’opposizione, superato di misura da Amadio nella lista del collegio di Livorno
- Deborah Bergamini (FI), deputata e vicesegretaria nazionale del partito
- Erica Mazzetti (FI)
Qui lo speciale sulle elezioni Regionali.