Consiglieri regionali eletti dopo le elezioni in Toscana, flop di Deborah Bergamini (vice Tajani) e Mazzetti

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Dopo le elezioni Regionali in Toscana, sono stati ufficializzati i consiglieri regionali. Togliendo i seggi andati ai due principali candidati, Eugenio Giani e Alessandro Tomasi, ne restavano in palio 40: 15 al Pd, 12 a FdI, 4 alla lista Giani presidnete – Casa riformista. Poi, 3 ad AVS, 2 al M5S, 2 a Forza Italia e 1 alla Lega. Le donne elette sono solamente 9. Tra gli esclusi Cristina Giachi (Pd), presidente uscente della Commissione cultura, Marco Landi (FdI), già portavoce dell’opposizione e Deborah Bergamini, vicesegretaria nazionale di Forza Italia.

Eletti Eugenio Giani e Alessandro Tomasi

In Consiglio Regionale entrano ovviamente i due principali candidati:

Eugenio Giani, in qualità di presidente della Regione Toscana

in qualità di presidente della Regione Toscana Alessandro Tomasi, consigliere di opposizione

Non ce la fa invece Antonella Bundu della lista Toscana Rossa, a cui non è andato nessun seggio nonostante abbia preso più voti rispetto a M5S e Lega.

La maggioranza del centrosinistra in Consiglio Regionale

La maggioranza di centrosinistra è formata da:

Pd: 15 consiglieri (tra cui Iacopo Melio)

15 consiglieri (tra cui Iacopo Melio) Casa Riformista: 4 consiglieri

4 consiglieri AVS: 3 consigliere

3 consigliere M5S: 2 consiglieri

2 consiglieri

All’opposizione:

Fratelli d’Italia: 12 consiglieri

12 consiglieri Forza Italia: 2 consiglieri

2 consiglieri Lega: 1 consigliere

Chi sono le 9 donne elette

Le donne elette sono 9:

Simona Querci (Pd)

Brenda Barnini (Pd)

ALessandra Nardini (Pd)

Serena Spinelli (Pd)

Stefania Saccardi (Casa Riformista)

Diletta Fallani (AVS)

Irene Galletti (M5S)

Marcella Amadio (FdI)

Chiara La Porta (FdI)

Tutti gli altri consiglieri eletti, partito per partito

Partito Consigliere/a eletto/a Pd Iacopo MELIO (listino bloccato) Pd Simona QUERCI (listino bloccato) Pd Gianni LORENZETTI (listino bloccato) Pd Brenda BARNINI Pd Simone BEZZINI Pd Matteo BIFFONI Pd Filippo BONI Pd Bernard DIKA Pd Alessandro FRANCHI Pd Leonardo MARRAS Pd Antonio MAZZEO Pd Alessandra NARDINI Pd Mario PUPPA Pd Serena SPINELLI Pd Andrea VANNUCCI Fratelli d’Italia Marcella AMADIO Fratelli d’Italia Alessandro CAPECCHI Fratelli d’Italia Jacopo CELLAI Fratelli d’Italia Vittorio FANTOZZI Fratelli d’Italia Claudio GEMELLI Fratelli d’Italia Marco GUIDI Fratelli d’Italia Chiara LA PORTA Fratelli d’Italia Luca MINUCCI Fratelli d’Italia Diego PETRUCCI Fratelli d’Italia Enrico TUCCI Fratelli d’Italia Gabriele VENERI Fratelli d’Italia Matteo ZOPPINI Casa Riformista Francesco CASINI Casa Riformista Federico ELIGI Casa Riformista Stefania SACCARDI Casa Riformista Vittorio SALOTTI AVS Lorenzo FALCHI AVS Diletta FALLANI AVS Massimiliano GHIMENTI Forza Italia Jacopo Maria FERRI Forza Italia Marco STELLA M5S Irene GALLETTI M5S Luca ROSSI ROMANELLI Lega Massimiliano SIMONI (listino bloccato)

Chi non è stato rieletto

Tra i non eletti illustri ci sono:

Cristina Giachi (Pd), presidente uscente della Commissione cultura, seconda dietro Vannucci nella lista Pd del collegio di Firenze 1

(Pd), presidente uscente della Commissione cultura, seconda dietro Vannucci nella lista Pd del collegio di Firenze 1 Marco Landi (FdI), già portavoce dell’opposizione, superato di misura da Amadio nella lista del collegio di Livorno

(FdI), già portavoce dell’opposizione, superato di misura da Amadio nella lista del collegio di Livorno Deborah Bergamini (FI), deputata e vicesegretaria nazionale del partito

(FI), deputata e vicesegretaria nazionale del partito Erica Mazzetti (FI)

Qui lo speciale sulle elezioni Regionali.