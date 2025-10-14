NOTIZIE
Consiglieri regionali eletti dopo le elezioni in Toscana, flop di Deborah Bergamini (vice Tajani) e Mazzetti

Chi sono i 40 consiglieri regionali eletti in Toscana e chi sono quelli che invece non sono entrati: l'elenco dei nomi, partito per partito

Pubblicato:

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Dopo le elezioni Regionali in Toscana, sono stati ufficializzati i consiglieri regionali. Togliendo i seggi andati ai due principali candidati, Eugenio Giani e Alessandro Tomasi, ne restavano in palio 40: 15 al Pd, 12 a FdI, 4 alla lista Giani presidnete – Casa riformista. Poi, 3 ad AVS, 2 al M5S, 2 a Forza Italia1 alla Lega. Le donne elette sono solamente 9. Tra gli esclusi Cristina Giachi (Pd), presidente uscente della Commissione cultura, Marco Landi (FdI), già portavoce dell’opposizione e Deborah Bergamini, vicesegretaria nazionale di Forza Italia.

Eletti Eugenio Giani e Alessandro Tomasi

In Consiglio Regionale entrano ovviamente i due principali candidati:

  • Eugenio Giani, in qualità di presidente della Regione Toscana
  • Alessandro Tomasi, consigliere di opposizione

Non ce la fa invece Antonella Bundu della lista Toscana Rossa, a cui non è andato nessun seggio nonostante abbia preso più voti rispetto a M5S e Lega.

La maggioranza del centrosinistra in Consiglio Regionale

La maggioranza di centrosinistra è formata da:

  • Pd: 15 consiglieri (tra cui Iacopo Melio)
  • Casa Riformista: 4 consiglieri
  • AVS: 3 consigliere
  • M5S: 2 consiglieri

All’opposizione:

  • Fratelli d’Italia: 12 consiglieri
  • Forza Italia: 2 consiglieri
  • Lega: 1 consigliere

Chi sono le 9 donne elette

Le donne elette sono 9:

  • Simona Querci (Pd)
  • Brenda Barnini (Pd)
  • ALessandra Nardini (Pd)
  • Serena Spinelli (Pd)
  • Stefania Saccardi (Casa Riformista)
  • Diletta Fallani (AVS)
  • Irene Galletti (M5S)
  • Marcella Amadio (FdI)
  • Chiara La Porta (FdI)

Tutti gli altri consiglieri eletti, partito per partito

Partito Consigliere/a eletto/a
Pd Iacopo MELIO (listino bloccato)
Pd Simona QUERCI (listino bloccato)
Pd Gianni LORENZETTI (listino bloccato)
Pd Brenda BARNINI
Pd Simone BEZZINI
Pd Matteo BIFFONI
Pd Filippo BONI
Pd Bernard DIKA
Pd Alessandro FRANCHI
Pd Leonardo MARRAS
Pd Antonio MAZZEO
Pd Alessandra NARDINI
Pd Mario PUPPA
Pd Serena SPINELLI
Pd Andrea VANNUCCI
Fratelli d’Italia Marcella AMADIO
Fratelli d’Italia Alessandro CAPECCHI
Fratelli d’Italia Jacopo CELLAI
Fratelli d’Italia Vittorio FANTOZZI
Fratelli d’Italia Claudio GEMELLI
Fratelli d’Italia Marco GUIDI
Fratelli d’Italia Chiara LA PORTA
Fratelli d’Italia Luca MINUCCI
Fratelli d’Italia Diego PETRUCCI
Fratelli d’Italia Enrico TUCCI
Fratelli d’Italia Gabriele VENERI
Fratelli d’Italia Matteo ZOPPINI
Casa Riformista Francesco CASINI
Casa Riformista Federico ELIGI
Casa Riformista Stefania SACCARDI
Casa Riformista Vittorio SALOTTI
AVS Lorenzo FALCHI
AVS Diletta FALLANI
AVS Massimiliano GHIMENTI
Forza Italia Jacopo Maria FERRI
Forza Italia Marco STELLA
M5S Irene GALLETTI
M5S Luca ROSSI ROMANELLI
Lega Massimiliano SIMONI (listino bloccato)

Chi non è stato rieletto

Tra i non eletti illustri ci sono:

  • Cristina Giachi (Pd), presidente uscente della Commissione cultura, seconda dietro Vannucci nella lista Pd del collegio di Firenze 1
  • Marco Landi (FdI), già portavoce dell’opposizione, superato di misura da Amadio nella lista del collegio di Livorno
  • Deborah Bergamini (FI), deputata e vicesegretaria nazionale del partito
  • Erica Mazzetti (FI)

Qui lo speciale sulle elezioni Regionali.

deborah-bergamini-erica-mazzetti-forza-italia-consiglieri-eletti-regione-toscana ANSA

