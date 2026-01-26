Consob multa Fabrizio Corona per 200 mila euro, violato il regolamento Ue sulle cripto col "memecoin $Corona"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La Consob ha inflitto una multa da 200 mila euro a Fabrizio Corona per l’offerta del “memecoin $Corona”, ritenuta in violazione del regolamento Ue sulle cripto (MiCAR). Nel provvedimento si contesta l’assenza del white paper e l’uso di canali social per promuovere la cripto al pubblico italiano. Disposta anche un’ingiunzione a non ripetere la condotta.

Multa da 200mila euro a Fabrizio Corona dalla Consob

La Consob ha deciso una sanzione amministrativa da 200.000 euro nei confronti di Fabrizio Corona per l’offerta al pubblico della memecoin “$CORONA”, collegandola alla violazione delle regole Ue sulle cripto-attività e affiancando alla multa anche un’ingiunzione che gli intima di astenersi dal ripetere la violazione.

La condotta contestata riguarda un’offerta rivolta al pubblico italiano di risparmiatori e potenziali investitori. Per la Consob, l’iniziativa sarebbe stata promossa in prima persona e diffusa soprattutto tramite canali social come Instagram e Telegram, oltre a un sito dedicato, con Corona che avrebbe proseguito “in completa violazione della disciplina applicabile” pur dopo un richiamo dell’Autorità.

ANSA

Il cuore tecnico della contestazione è l’articolo 4 del regolamento europeo MiCAR, che disciplina le “offerte al pubblico” di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica

Cripto e MiCAR: gli obblighi nell’articolo 4 del regolamento Ue

La norma stabilisce che un’offerta nell’Unione non può essere presentata se non vengono rispettate alcune condizioni. Tra queste, la redazione del White Paper, la notifica e la pubblicazione, oltre alle regole per le comunicazioni di marketing.

Il White Paper serve a mettere chi valuta l’acquisto in condizione di capire cosa sta comprando, con informazioni minime, rischi e caratteristiche del progetto. L’impianto del regolamento mira proprio a evitare che iniziative promosse “a colpi di post” si trasformino in scelte al buio per chi investe, soprattutto quando il pubblico raggiunto è ampio e non professionale.

Sul caso è intervenuto anche il Codacons, che in un comunicato rivendica l’origine dell’attenzione dell’Autorità, sostenendo di aver segnalato già nel febbraio 2025 operazioni considerate sospette, legate sia al “Progetto Corona” sia alla memecoin $Corona, ed esprimendo dubbi sulle dinamiche tipiche di schemi speculativi “Pump & Dump”.

Cos’è la Consob e cosa fa

La Consob è l’autorità che vigila sul mercato finanziario italiano. Verifica la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli operatori, con l’obiettivo di tutelare gli investitori e salvaguardare la fiducia nel sistema finanziario.

Tra le sue attività rientrano la prevenzione e, quando necessario, la sanzione di condotte illecite o scorrette. La Consob interviene anche per assicurare che ai risparmiatori siano messe a disposizione informazioni adeguate, così da poter compiere scelte di investimento consapevoli, e opera per garantire l’efficienza delle contrattazioni sui mercati regolamentati.

Inoltre regolamenta la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e autorizza, nei casi previsti, documenti informativi e prospetti legati alle offerte rivolte al pubblico, oltre a collaborare con altre autorità nazionali e organismi internazionali per il controllo dei mercati e la tutela del pubblico risparmio.