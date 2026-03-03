Consolato Usa a Dubai colpito da un drone dell'Iran, edificio a fuoco dopo l'attacco: nessun ferito

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il consolato Usa a Dubai è stato attaccato e colpito da un sospetto drone iraniano: non risultano feriti. L’edificio è andato a fuoco come riportato dalla Cnn e confermato dai video diffusi online che mostrano una colonna di fumo nero che si alza sopra l’edificio ed è ben visibile anche a distanza.

Consolato Usa a Dubai a fuoco dopo attacco di un drone dell’Iran

L’incendio scoppiato nell’area del consolato statunitense a Dubai è stato sedato in breve tempo. A farlo divampare, secondo quanto riportato dalla Cnn, sarebbe stato un attacco con un drone.

La conferma di quanto accaduto è arrivata poi sia dall’ufficio comunicazioni del governo degli Emirati su X che dal Segretario di Stato americano, Marco Rubio. Non risultano feriti.

La conferma del governo Trump

"Purtroppo, un drone ha colpito un parcheggio adiacente all’edificio della cancelleria, provocando un incendio. Tutto il personale è sano e salvo", queste le parole di Rubio che ha quindi confermato ai giornalisti come il velivolo abbia centrato la struttura.

I video dell’esplosione e la comparsa della colonna di fumo nero che si alza sopra l’edificio del consolato sono stati condivisi online e stanno facendo il giro del mondo. Cnn li ha geolocalizzato e ha confermato come questi riprendano proprio quanto accaduto a Dubai. In essi si vede il consolato andare a fuoco dopo l’attacco del drone arrivato nella tarda notte di martedì 3 marzo.

Come spiega Agi, le strade intorno alla zona sono state isolate, mentre la polizia ha allontanato le persone che si stavano facendo largo per vedere cosa fosse successo.

Guerra in Iran: l’attacco di Usa-Israele e la risposta di Teheran

"Le fiamme sono state completamente contenute", fanno sapere le autorità che hanno precisato come l’edificio fosse chiuso e disabitato al momento dell’attacco. Le squadre di emergenza sono intervenute immediatamente e hanno confermato come non ci siano feriti.

Al momento non ci sono rivendicazioni ufficiali sull’attacco, né conferme sull’origine del drone. In precedenza, gli Stati Uniti avevano già chiuso le loro ambasciate in Arabia Saudita, Kuwait e Libano e avvisato i propri cittadini a lasciare le nazioni di questa regione.

L’attacco al consolato Usa arriva in giornate di grande tensione nel Medioriente. Sabato 28 febbraio, infatti, Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco all’Iran che ha risposto attaccando le basi dei rivali nella regione. Da allora le ostilità stanno andando avanti senza soluzione di continuità. Il colpo al consolato statunitense a Dubai arriva all’indomani dell’attacco con droni sull’ambasciata di Riad.