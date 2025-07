Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e una misura cautelare eseguiti dalla Squadra Mobile della Questura di Sassari, in collaborazione con la Squadra Mobile di Napoli, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. L’azione è stata eseguita nella giornata di ieri, quando è stata data esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di due soggetti gravemente indiziati di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un consulente finanziario di Olbia. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vittima sarebbe stata costretta a versare ingenti somme di denaro agli indagati in un breve periodo di tempo.

Le indagini e la collaborazione tra le Questure

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha visto una stretta collaborazione tra la Squadra Mobile della Questura di Sassari e quella di Napoli. Le indagini sono state dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia. L’ordinanza cautelare è stata emessa dal Gip del Tribunale di Napoli dopo un’attenta valutazione degli elementi raccolti dagli investigatori. Gli inquirenti hanno ricostruito la vicenda grazie anche alla denuncia presentata dalla vittima, un consulente finanziario residente a Olbia.

Il metodo mafioso e il ruolo del clan Licciardi

Gli indagati, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbero esercitato pressioni sulla vittima vantando la propria appartenenza al clan Licciardi, una delle storiche organizzazioni criminali radicate nei quartieri napoletani di Secondigliano e del Vasto. Il clan Licciardi è noto per essere parte integrante del cartello camorristico denominato “Alleanza di Secondigliano” o “Sistema”, che riunisce anche le famiglie mafiose dei Contini-Bosti e dei Mallardo. Queste organizzazioni sono attive non solo nei quartieri cittadini di Vasto-Arenaccia e Giugliano in Campania, ma anche nei comuni limitrofi e nel quartiere napoletano del Vasto.

La ricostruzione dei fatti e la denuncia della vittima

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Sassari ha potuto ricostruire in modo dettagliato la vicenda grazie alla denuncia sporta dall’imprenditore. Nel corso di un ristretto arco temporale, la vittima sarebbe stata costretta a corrispondere agli indagati ingenti somme di denaro, sotto la minaccia implicita derivante dal presunto legame degli stessi con il potente clan camorristico. Gli episodi di estorsione sarebbero stati reiterati, aggravati dall’utilizzo del cosiddetto “metodo mafioso”, che prevede l’intimidazione e la forza di intimidazione derivante dall’appartenenza a un’organizzazione criminale strutturata.

L’ordinanza cautelare e la presunzione di innocenza

Il provvedimento eseguito rappresenta una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari. Come previsto dalla legge, i destinatari della misura sono persone sottoposte a indagini e, pertanto, da considerarsi presunte innocenti fino a sentenza definitiva. Gli indagati avranno la possibilità di ricorrere contro il provvedimento attraverso i mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento.

Il contesto criminale: l’Alleanza di Secondigliano

L’inchiesta ha messo in luce ancora una volta il radicamento e la pervasività delle organizzazioni camorristiche nel tessuto sociale ed economico di Napoli e delle aree limitrofe. Il clan Licciardi, insieme alle famiglie Contini-Bosti e Mallardo, costituisce il nucleo centrale dell’Alleanza di Secondigliano, un cartello criminale che da anni esercita un controllo capillare su numerosi quartieri cittadini e comuni della provincia. La forza intimidatrice di queste organizzazioni si manifesta non solo attraverso atti di estorsione, ma anche tramite il controllo di attività economiche, il traffico di stupefacenti e altre forme di reato.

Le reazioni delle istituzioni

L’operazione condotta dalle Squadre Mobili di Sassari e Napoli è stata accolta con soddisfazione dalle autorità giudiziarie e dalle forze dell’ordine, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione interforze nella lotta alla criminalità organizzata. La Direzione Distrettuale Antimafia ha ribadito il proprio impegno nel contrastare le attività dei clan camorristici e nel tutelare le vittime di estorsione e di altri reati connessi al fenomeno mafioso.

La situazione a Olbia e il ruolo delle vittime

Il caso ha suscitato particolare attenzione anche nella città di Olbia, dove risiede la vittima. L’episodio dimostra come la criminalità organizzata sia in grado di estendere la propria influenza anche al di fuori dei tradizionali territori di insediamento, colpendo professionisti e imprenditori in diverse regioni d’Italia. La denuncia presentata dal consulente finanziario ha rappresentato un elemento fondamentale per l’avvio delle indagini e per l’adozione delle misure cautelari nei confronti degli indagati.

Le prospettive future e l’importanza della denuncia

Le forze dell’ordine hanno invitato tutte le potenziali vittime di estorsione e di altri reati a denunciare senza esitazione qualsiasi episodio di intimidazione o richiesta illecita. Solo attraverso la collaborazione tra cittadini e istituzioni è possibile contrastare efficacemente il fenomeno mafioso e garantire la sicurezza e la legalità nei territori colpiti dalla criminalità organizzata.

Conclusioni

L’operazione portata a termine dalla Squadra Mobile di Sassari, in sinergia con la Squadra Mobile di Napoli, rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata e le pratiche di estorsione che continuano a minacciare il tessuto economico e sociale del Paese. L’attenzione delle autorità resta alta, mentre proseguono le indagini per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per prevenire nuovi episodi di reato a danno di cittadini e imprese.

