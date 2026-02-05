Contagi da Norovirus alle Olimpiadi di Milano Cortina e atleti in isolamento, sintomi e rischi della malattia

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

A poche ore dall’avvio ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, la nazionale femminile di hockey su ghiaccio della Finlandia si è ritrovata in piena emergenza sanitaria. Un focolaio di Norovirus, un virus gastrointestinale altamente contagioso, ha colpito almeno quattro atlete, costringendo staff tecnico e medici a prendere misure drastiche nel Villaggio Olimpico. Le giocatrici sono state infatti poste in isolamento.

Niente allenamenti per la Finlandia e Olimpiadi a rischio

La notizia del contagio ha subito avuto ripercussioni anche sul programma sportivo. L’allenamento delle giocatrici di hockey finlandesi previsto martedì pomeriggio è stato cancellato e gli incontri con i media annullati “per prudenza”.

Le atlete avrebbero dovuto affrontare il Canada nel match di apertura del torneo femminile, in programma il 5 febbraio alla Milano Rho Ice Hockey Arena.

Il regolamento prevede la presenza di almeno 17 giocatrici – comprese due portieri – per poter scendere in campo in una partita ufficiale. Se il numero minimo non verrà raggiunto a causa dei casi di Norovirus, la federazione finlandese potrebbe richiedere una deroga o nuove disposizioni.

Protocollo sanitario, atlete isolate

Al di là dell’aspetto sportivo, a destare maggiore preoccupazione è ovviamente la situazione sanitaria. Il medico della squadra, Maarit Valtonen, ha riferito che le giocatrici e le loro compagne di stanza sono state isolate.

“È un peccato, ma stiamo facendo il possibile. Non abbiamo alcun potere su questa vicenda, quindi non ci stressiamo. Il nostro sogno non è cambiato, si tratta sempre di vincere le partite”, ha osservato Valtonen.

Intanto è scattato il protocollo sanitario all’interno del Villaggio delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Tutti i locali della squadra e nella pista di pattinaggio vengono disinfettati per prevenire la diffusione dell’agente patogeno.

Cos’è il Norovisur e quanto è pericoloso

Il Norovirus è considerato uno dei principali responsabili di gastroenteriti virali nei grandi raduni e nelle comunità riunite in spazi chiusi.

Caratterizzato da un’incubazione breve (tra 12 e 48 ore) e da un’elevata contagiosità, può diffondersi rapidamente attraverso superfici contaminate, alimenti o liquidi. Il che rende difficile intercettare tempestivamente i primi casi.

Gli effetti del contagio non sono generalmente pericolosi per la vita.

Nella maggior parte dei soggetti sani l’infezione si risolve in pochi giorni, ma i sintomi possono essere particolarmente debilitanti, soprattutto per atleti sottoposti a sforzi intensi o per persone fragili.

Per questo motivo, in contesti come una spedizione olimpica, anche pochi casi possono avere conseguenze rilevanti sull’organizzazione e sulle prestazioni sportive.

Sintomi e rischi del contagio da Norovirus

I sintomi più comuni dell’infezione da Norovirus includono:

nausea;

vomito frequente;

diarrea;

crampi addominali;

febbre lieve e malessere generale.

I principali rischi associati al contagio invece possono essere:

disidratazione, soprattutto nei soggetti debilitati;

rapida diffusione in comunità chiuse;

calo significativo delle performance fisiche;

necessità di isolamento e stop alle attività.