Contagi da West Nile in aumento in Italia, i dati di casi e morti rispetto al 2025: "Sorveglianza attenta"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il virus West Nile continua a circolare in Italia, sono salite a 16 le regioni dove sono stati registrati casi di contagio. Dall’inizio dell’anno a oggi le infezioni registrate sono 312, tra cui 13 morti, in aumento rispetto all’ultimo bollettino dell’ISS. Numeri in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando i casi segnalati erano stati 351 e i decessi 22.

Contagi da West Nile in Italia, 312 casi confermati

Crescono in Italia i casi di infezione da virus West Nile nell’uomo. Stando all’ultimo bollettino dell’Istituto superiore di sanità (ISS), dall’inizio delll’anno al 19 agosto sono stati segnalati 312 casi confermati di contagio, 86 in più rispetto al precedente aggiornamento datato 12 agosto.

In dettaglio, sono stati accertati:

156 casi manifestati nella forma neuro-invasiva;

115 casi di febbre;

40 casi asintomatici identificati in donatori di sangue.

ANSA

Tra questi ci sono due casi importati, uno dalle Maldive e uno dal Burkina Faso. I pazienti morti sono 13.

I dati di casi e morti rispetto al 2025

I dati di contagi e morti da West Nile registrati finora sono in calo rispetto al 2025.

Nello stesso periodo dello scorso anno le infezioni confermate sono state 351, i decessi 22.

A crescere è invece la circolazione del virus: i casi accertati sono stati registrati in 60 province appartenenti a 16 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Nello stesso periodo del 2025 le province che hanno visto almeno un caso di West Nile sono state 52, in 15 regioni.

Iss: “Necessari sorveglianza e monitoraggio attenti”

“Nonostante il numero di casi sia inferiore a quello dello scorso anno, così come la letalità, il virus ormai circola stabilmente in quasi tutto il territorio nazionale, come dimostrano anche i casi riportati in donatori di sangue”, si legge in una nota dell’Iss.

“Questo conferma la necessità di una sorveglianza e di un monitoraggio attenti e di una diagnosi precoce dei casi, anche per continuare a garantire la sicurezza di trasfusioni e trapianti”.

Lopalco: West Nile “endemica” in Italia

La febbre da virus West Nile “è ormai da considerare endemica nel nostro Paese. Se è pur vero che la circolazione maggiore si riscontra nell’area della Pianura padana, ogni anno sale sempre più il numero di province che segnalano casi di malattia”, commenta all’Adnkronos Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’Università del Salento.

“È solo la punta dell’iceberg – aggiunge – la parte più evidente delle infezioni che possono trasmettere le zanzare, quindi è urgente un aumento dell’intensità della lotta a questi insetti in Italia”.