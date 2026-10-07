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Sono state denunciate 25 persone a Taranto e sono stati accertati 180.000 euro di danni durante i controlli della Polizia di Stato contro gli allacci abusivi e le irregolarità nella fornitura di energia elettrica. Le verifiche hanno interessato il quartiere Paolo VI di Taranto, coinvolgendo anche alcune attività commerciali e una residenza privata a Martina Franca.

Taranto, verifiche nei condomini del quartiere Paolo VI

L’operazione ha visto impegnati gli agenti del Commissariato Borgo, supportati dal personale tecnico di Enel Distribuzione.

Nel quartiere Paolo VI di Taranto, in piazzale 2 Giugno, i poliziotti hanno sottoposto a verifica tre stabili. Gli accertamenti tecnici hanno portato alla denuncia di 25 persone all’Autorità Giudiziaria per presunte irregolarità nelle forniture di energia elettrica. Per altre quattro persone sono in corso ulteriori approfondimenti per stabilire l’eventuale responsabilità in relazione a possibili illeciti.

Controlli estesi alle attività commerciali

L’attività di controllo è stata ampliata anche al settore commerciale. Nel centro cittadino, all’interno di una braceria, è stata riscontrata la presenza di un bypass installato a monte del contatore, utilizzato per eludere la corretta misurazione dei consumi di energia elettrica. Gli agenti hanno poi esteso le verifiche a una pizzeria riconducibile allo stesso titolare della braceria, dove è stata rilevata una manomissione analoga dell’impianto elettrico.

Scoperto allaccio abusivo anche in una residenza privata

Un ulteriore allaccio abusivo tramite bypass è stato individuato anche all’interno dell’abitazione privata dell’imprenditore, situata nel comune di Martina Franca. Al termine degli accertamenti, il titolare delle due attività commerciali e della residenza privata è stato deferito all’Autorità Giudiziaria perché ritenuto presunto responsabile del reato di furto aggravato.

Il danno economico accertato

Il danno complessivo causato dagli allacci abusivi e dalle manomissioni degli impianti elettrici è stato quantificato in 180.000 euro. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per verificare la posizione delle quattro persone ancora sotto esame.

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