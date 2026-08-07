Conte bersaglio dei giornali di destra, da "virus" a "Pinocchio": attacchi di Belpietro, Capezzone e Sallusti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Giuseppe Conte nel mirino della stampa di destra. Dopo la lunga audizione dell’ex premier alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid, fioccano attacchi contro il leader del Movimento 5 Stelle. “Il vero virus è Conte”, scrive Maurizio Belpietro, Daniele Capezzone lo definisce “Pinocchio”, Alessandro Sallusti parla di “figuraccia”. Mentre Conte definisce l’intera Commissione Covid un “plotone d’esecuzione” nei suoi confronti, con la regia di Giorgia Meloni.

Giuseppe Conte bersaglio dei giornali di destra

Giovedì 6 agosto si è svolta l’audizione di Giuseppe Conte alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid.

Nel suo lungo intervento, l’ex premier ha difeso l’operato del suo governo durante l’emergenza sanitaria, ricordando che le decisioni furono assunte in un contesto senza precedenti e sulla base delle conoscenze disponibili in quel momento.

ANSA

Conte ha poi rivendicato che “l’Italia è stata un modello a livello internazionale” nella gestione della pandemia.

Dopo l’audizione in Commissione, sui giornali di destra sono apparsi diversi articoli ed editoriali contro il leader M5S per quanto detto, e non detto, sul Covid, e non solo.

Gli attacchi di Belpietro, Capezzone e Sallusti

A partire da Maurizio Belpietro, che sulla Verità scrive che “il vero virus è Conte”.

Belpietro parla di risposte che non ci sono state, silenzi e una “imbarazzante difesa” dell’operato del suo governo.

Sul Tempo Daniele Capezzone scrive che Conte in audizione ha confermato il “peggio del suo repertorio”, sembra come se Pinocchio, il gatto e la volpe della fiaba di Collodi si fossero uniti in una sola persona.

Capezzone parla di contraddizioni ed “errori non scusabili”, sostenendo poi che da 8 anni ci sarebbe una rete che protegge Conte, una “invisibile ma tenacissima rete di protezione“.

Su Libero Alessandro Sallusti definisce una “figuraccia” da “ex premier disabilitato” l’audizione di Conte in Commissione Covid.

Secondo Sallusti Conte ci ha messo così tanto a decidere di presentarsi perché “non ha modo né carte per difendere l’operato del suo governo”.

Conte contro il “plotone d’esecuzione” e Meloni

Dal canto suo, Giuseppe Conte ha definito la commissione sul Covid “un plotone di esecuzione” nei suoi confronti.

E ha accusato la premier Giorgia Meloni di essere la regista degli attacchi: “Non dovete chiedere a me se è andata bene oggi, dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta”, ha detto ai giornalisti uscendo dalla Commissione.

“Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione in commissione Covid, e ovviamente di tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e tv amiche che gettano fango da tempo per colpirmi”.

Meloni ha poi risposto a Conte via social: “A differenza sua non mi interessa gettare fango su nessuno, né trasformare una tragedia che ha segnato milioni di italiani in un terreno di scontro personale”.