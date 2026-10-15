Conte contro Bonelli e Fratoianni sulla patrimoniale, "Non funziona, usciamo dall'ideologia": la replica

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Giuseppe Conte boccia la patrimoniale di Avs sopra i 5 milioni: “L’abbiamo studiata e ristudiata”, dice. Bonelli e Fratoianni replicano sottolineando che la misura non è più rinviabile. Sull’Ucraina, invece, le astensioni incrociate di Pd, M5S e Avs segnano un passo avanti, ma resta il nodo armi. Il programma del campo largo attende ancora un tavolo.

Patrimoniale, Conte dice no

La coalizione progressista prova a scrivere un programma comune, ma due dossier restano in salita: la tassa sui grandi patrimoni voluta da Alleanza Verdi e Sinistra e la linea sull’Ucraina. Giovedì 15 ottobre, a Roma, il leader del M5S Giuseppe Conte ha respinto la prima e rivendicato i primi passi avanti sulla seconda.

Parlando all’incontro “Insieme per il futuro di Roma e del Lazio, un anno dopo”, promosso dall’Osservatorio economico e sociale Riparte l’Italia, Conte ha escluso un sostegno del Movimento all’imposta sulle grandi ricchezze. “L’abbiamo studiata e ristudiata” ha affermato “quindi vorrei uscire dal quadro ideologico”.

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Le sue obiezioni sono due. Nei Paesi europei che l’hanno introdotta non ha dato i risultati attesi, anche per la difficoltà di stimare il valore dei patrimoni. Inoltre chi possiede capitali enormi può trasferirli senza fatica. Ai due alleati, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, il leader pentastellato annuncia che porterà esempi e documentazione.

La replica di Fratoianni e Bonelli

Dopo poche ore è arrivata la risposta di Avs, che rivendica a sua volta un approccio non ideologico, promettendo studi per dimostrare che la cosiddetta “fuga dei capitali” è un timore largamente infondato e sostenendo che la misura sia condivisa dalla maggioranza assoluta degli elettori. Per Bonelli e Fratoianni quella della patrimoniale è “una proposta che non è più rinviabile di fronte alla diseguaglianza che continua a crescere”.

Il progetto, presentato agli alleati il 2 ottobre con il nome di “restituzione fiscale”, abbina la nuova imposta a una revisione dell’Irpef. Riguarderebbe lo 0,1% della popolazione, circa 50mila persone, con una soglia che nella formulazione di Avs è fissata a 5,4 milioni di euro.

Secondo l’esempio fatto da Fratoianni, il prelievo colpirebbe soltanto la quota di ricchezza che supera quel tetto. Il Pd è possibilista ma dubbioso. Anche dentro il M5S la linea del leader non è condivisa da tutti: a luglio Chiara Appendino aveva rilanciato la misura chiamandola “millionaire tax”.

Il nodo Ucraina

Sul dossier ucraino il percorso è più avanzato, anche se non concluso. Mercoledì 14 ottobre, votando le risoluzioni sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo, Pd, M5S e Avs si sono astenuti a vicenda sui passaggi dedicati a Kiev. È la prima volta, dopo i reciproci voti contrari del passato. Conte ha parlato di un passo avanti verso la sintesi che auspicava. Anche Schlein e Fratoianni hanno visto un avanzamento verso l’alleanza.

Il punto critico resta l’invio di armi. Il Pd è favorevole, M5S e Avs sono contrari. Per questo le forze progressiste non hanno ancora potuto presentare un testo unitario. Conte ha ribadito: “rimaniamo assolutamente convinti che la strada non sia l’escalation militare”, chiedendo inoltre una svolta negoziale per proteggere la popolazione ucraina.

M5S e Avs, a che punto siamo

Sui tempi l’incertezza è alta. Conte ha detto che il Movimento è pronto a sedersi al tavolo, che dovrebbe spaziare dal diritto internazionale e dalla politica estera alle misure interne per crescita ed equità.

Il Movimento 5 Stelle e Avs sarebbero già allineati su molti punti: oltre alla questione Ucraina, entrambi sono favorevoli al salario minimo, così come entrambi si pongono in contrarietà rispetto all’alta velocità, al ponte sullo Stretto, ai termovalorizzatori e al nucleare, oltre che all’autonomia differenziata.

Per quanto riguarda le differenze, in aggiunta alla patrimoniale resta il nodo della cittadinanza dopo cinque anni: Avs dice sì, mentre per il M5S la questione è “complicata”.