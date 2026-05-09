Conte e l’operazione d’urgenza per una neoplasia, “Ho temuto il peggio ma era benigna”. Poi attacca il Governo

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Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha raccontato in un’intervista che il suo intervento chirurgico, che nei giorni scorsi lo ha tenuto lontano dalla vita pubblica, è stato fatto d’urgenza per la scoperta di una neoplasia durante un controllo. La massa si è rivelata benigna soltanto dopo l’intervento. Conte ha poi commentato i fatti di attualità accaduti mentre era ricoverato, dagli sviluppi in Iran alle ultime mosse del Governo, che ha duramente criticato.

L’intervento chirurgico di Giuseppe Conte

Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha raccontato dell’intervento chirurgico a cui ha dovuto sottoporsi nei giorni scorsi.

Conte ha spiegato che si è trattato di un’operazione d’urgenza per la rimozione di una neoplasia. Solo un successivo esame istologico, un’analisi che serve a determinare la natura di una massa esaminando la struttura delle cellule, ha confermato che si trattava di una formazione benigna.

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L’intervento, ha specificato Conte, è stato completamente risolutivo. Il leader del Movimento 5 Stelle ha ringraziato il personale ospedaliero che lo ha assistito, la sua famiglia e anche i molti colleghi, di maggioranza e di opposizione, che gli hanno inviato messaggi di auguri e di pronta guarigione.

Gli attacchi al Governo

Durante l’intervista, Conte ha commentato vari fatti accaduti durante la sua convalescenza, concentrandosi soprattutto sull’operato del Governo.

Il presidente del Movimento 5 Stelle ha criticato l’Esecutivo per non aver preso una posizione chiara sul conflitto in Medio Oriente e per non aver intrapreso misure sufficienti per contrastare gli aumenti dei prezzi dell’energia.

Anche sul Piano Casa, misura che in forma di principio dovrebbe essere condivisa dal Movimento 5 Stelle, Conte ha criticato il Governo, sostenendo che la misura è troppo prolungata nel tempo, caratteristica che di fatto delega l’attuazione al Parlamento che sarà eletto dopo il 2027.

Trump “indebolito”

Conte ha commentato anche la politica internazionale, soprattutto per quanto riguarda Donald Trump, definito “indebolito internamente ed esternamente”.

Gli attacchi del Presidente degli Stati Uniti al Papa, definiti “insensati e inaccettabili”, sarebbero testimonianza della posizione sempre più precaria della leadership statunitense.

Riprendendo questo tema, Conte ha anche attaccato Meloni per l’atteggiamento che la Presidente del Consiglio aveva provato a mantenere di “ponte” tra l’Europa e Washington