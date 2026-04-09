Conte e la rivelazione sugli F-35 che atterrano e partono da Sigonella, accusa al governo: "Non lo dicono"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

In un’intervista televisiva, Giuseppe Conte ha accusato il governo di consentire agli aerei F35 di atterrare e partire dalla base di Sigonella. Le dichiarazioni, non supportate da prove pubbliche, riaprono la discussione sull’uso delle basi italiane e sul ruolo del Paese nel conflitto in Medio Oriente. Il governo, attraverso il ministro Crosetto, ha sempre smentito missioni offensive.

La verità sugli F-35

La dichiarazione è stata rilasciata durante l’intervista di Giuseppe Conte a “Piazzapulita” giovedì 9 aprile. Il leader del Movimento 5 Stelle ha lanciato accuse pesanti sul possibile utilizzo delle basi militari italiane in operazioni legate a scenari internazionali.

Al centro delle sue affermazioni, la base di Sigonella e il presunto impiego di caccia F-35. “Se ci sono azioni illegali contro il diritto internazionale, alle nostre basi io ho detto no, neppure come supporto logistico” ha premesso.

“E sa una cosa? Loro non dicono che stanno consentendo anche agli F35 di atterrare e ripartire anche da Sigonella, diciamolo. E non è consentito dalla nostra Costituzione”.

La “bomba” di Conte

Le parole hanno chiaramente acceso il dibattito politico, per la loro gravità. Alla richiesta di chiarimenti da parte del conduttore Corrado Formigli, che ha gli domandato se avesse delle prove a sostegno delle sue affermazioni, Conte ha risposto in modo netto: “So quel che dico”.

“Non ci giochiamo intorno” ha proseguito l’ex premier “perché gli F-35 sono attrezzati ovviamente per colpire, non certo per operazioni di monitoraggio aereo, chiaro? Se noi non fermiamo insieme all’Unione Europea tutto questo, gli Stati Uniti non avranno limiti”.

Il nodo Sigonella

La base di Sigonella, in Sicilia, è uno snodo strategico per le operazioni Nato e statunitensi nel Mediterraneo. Negli ultimi anni, il tema del suo utilizzo è stato più volte oggetto di discussione politica, soprattutto in relazione al coinvolgimento italiano in operazioni militari internazionali.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva negato agli Stati Uniti l’utilizzo di Sigonella per missioni offensive in Medio Oriente.

La decisione era scaturita dalla mancata consultazione preventiva da parte di Washington: il piano di volo era stato comunicato solo a velivoli già decollati, violando gli accordi del 1954 che distinguono le operazioni logistiche standard dalle missioni belliche non autorizzate.