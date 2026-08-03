Conte fa saltare il campo largo con le frasi sulla Russia e Putin? Il silenzio di Schlein e l'attacco di AVS

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Le parole di Giuseppe Conte stanno causando diverse reazioni dentro e fuori il campo largo. Nicola Fratoianni ha evitato la questione Ucraina, sottolineando che le primarie della coalizione non deciderebbero il programma, ma soltanto il candidato premier. Dal centrodestra, però, si continuano a sottolineare le divisioni tra il Pd e il Movimento 5 Stelle sul sostegno a Kiev.

Il problema dell’Ucraina nel campo largo

Nella giornata di ieri 2 agosto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha dichiarato: “Il nodo della politica estera del campo largo lo decideranno gli italiani con le primarie“, spiegando che, se dovesse diventare il leader della coalizione di centrosinistra, spingerebbe per una soluzione negoziata immediata della guerra in Ucraina.

Il “nodo” citato da Conte è questo. Il Movimento 5 Stelle è contrario a sostenere l’Ucraina contro l’invasione russa. Il Pd è favorevole. Non è chiaro quale delle due posizioni, opposte, prevarrebbe nel programma per le prossime elezioni.

La risposta del Pd, affidata a Igor Taruffi, molto vicino a Schlein, e chiedeva di concentrasi sul programma. Nessun commento diretto da parte della segretaria del Partito Democratico.

Le parole di Fratoianni contro Conte

Ha risposto a Conte uno dei leader del terzo principale partito della coalizione di centrosinistra, Alleanza Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni.

Il segretario di Sinistra Italiana ha dichiarato: “Le primarie, o le eventuali primarie, non possono diventare lo strumento che stabilisce il programma. Non siamo mica nel presidenzialismo“.

Fratoianni ha spiegato che prima le forze politiche che compongono il campo largo devono concordare un programma e poi, attraverso le primarie, se si faranno, scegliere un leader.

Diversa era stata la risposta di Matteo Renzi, che aveva proposto delle primarie “all’americana”, quindi programmatiche, legate però da un patto che imponesse a tutti i partiti della coalizione di andare uniti alle elezioni qualsiasi fosse il risultato della consultazione.

Gli attacchi dal centrodestra

Il centrodestra ha approfittato delle parole di Conte per attaccare il campo largo. Il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi ha accusato Conte e il Movimento 5 Stelle di essere “dalla parte della Russia“.

Nevi ha anche accusato Conte di avere un “atteggiamento da dittatore”, e di voler costringere l’intera coalizione a schierarsi apertamente verso “una posizione antieuropeista”.