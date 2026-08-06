Conte in aiuto del suocero Cesare Paladino, incontro con Paolo Zampolli per la vendita del Grand Hotel Plaza

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’incontro tra Giuseppe Conte e Paolo Zampolli potrebbe essere legato alla cessione del Grand Hotel Plaza di proprietà di Cesare Paladino, padre della compagna dell’ex presidente del Consiglio. Almeno così sembrerebbe in base alla ricostruzione di Libero e Libero Quotidiano, che ha raccolto proprio le parole di Zampolli. Il leader del Movimento 5 Stelle, invece, smentisce di aver parlato con l’inviato di Trump dell’hotel.

L’incontro a Roma tra Giuseppe Conte e Paolo Zampolli

L’incontro a Roma tra Giuseppe Conte e Paolo Zampolli risale allo scorso marzo ed era stato svelato da Libero, con tanto di fotografie.

E proprio Libero, in una nuova puntata, racconta la versione di Paolo Zampolli riguardo al Grand Hotel Plaza e ai contenuti dell’incontro con l’ex presidente del Consiglio di fine marzo al ristorante Sanlorenzo di Roma.

ANSA

Il Grand Hotel Plaza di proprietà di Cesare Paladino

Secondo la versione di Libero e Libero Quotidiano, Zampolli (raggiunto telefonicamente) ha confermato che tra le tante cose che dette quel giorno, si sia discusso anche dell’hotel Plaza, di proprietà di Cesare Paladino, padre della compagna di Giuseppe Conte, Olivia.

“È un palazzo fantastico, che deve essere venduto al pezzo giusto, se mi offrissero trecento milioni cash io li prenderei subito – ha detto Zampolli a Libero – Abbiamo discusso di tante cose quel giorno, anche dell’albergo e lui ha precisato che l’hotel non è suo, ma dei familiari della sua signora”.

Il Grand Hotel Plaza è un Cinque stelle che si trova su via del Coros a pochi metri da Piazza di Spagna. Matteo Di Raimondo, marito di Cristiana Paladino (sorella di Olivia) ha ricevuto l’incarico di trovare un acquirente, ma secondo Libero a mettere a punto i documenti per la compravendita sarebbe stato proprio Giuseppe Conte. Circostanza smentita dall’ex premier, che sulla vicenda avrebbe commentato: “Io parlo di politica, non di stupidaggini”.

La versione di Paolo Zampolli sull’incontro con Giuseppe Conte

Raggiunto dal Corriere della Sera, Paolo Zampolli fornisce una versione leggermente diversa dell’incontro, dicendo che era stato lui a scrivergli per incontrarlo visto che passava a Roma.

“È stato un incontro molto cordiale in cui abbiamo parlato di tante cose più o meno importanti, ma non di politica”, ha detto l’inviato speciale di Donald Trump.

“Nei mesi precedenti un investitore che conosco aveva saputo che l’hotel era in vendita e voleva comprarlo. L’ho detto a Conte e ne abbiamo parlato per due minuti. Mi ha detto che non si occupava direttamente della cosa”, ha concluso Zampolli.