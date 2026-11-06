Conte pentito delle primarie con Schlein, "sarebbe stato più saggio fare entrambi un passo indietro"
Giuseppe Conte ed Elly Schlein parlano delle primarie, che si svolgeranno entro febbraio. Il leader del M5s: "Dovevamo fare un passo indietro"
Giuseppe Conte ed Elly Schlein, ospiti a PiazzaPulita, talk show di La7 condotto da Corrado Formigli, si sono espressi sulle primarie del cosiddetto campo largo che li vedranno fronteggiarsi. Chi vincerà diventerà l’aspirante candidato o candidata premier in vista delle elezioni politiche del 2027. Secondo il leader del M5s, sia lui sia la segretaria del Pd hanno commesso un errore a non fare entrambi un passo indietro.
- Conte sulle primarie: "Io e Schlein dovevamo fare un passo indietro, ma ormai questo è il passato"
- Schlein: "Ci faremo trovare pronti"
- Conte su Matteo Renzi nel campo largo: "Servono garanzie"
Conte sulle primarie: “Io e Schlein dovevamo fare un passo indietro, ma ormai questo è il passato”
Conte, a PiazzaPulita, ha spiegato che in vista delle primarie, che dovrebbero svolgersi entro febbraio, proseguirà a fare ciò che ha fatto negli ultimi mesi: “Continuo a comunicare le nostre proposte, frutto di un dialogo avuto con 17mila cittadini. Abbiamo un progetto fortemente progressista che contrasta iniquità e disuguaglianza”.
“Non ci nascondiamo, ci sono i due leader dei maggiori partiti alle primarie: sarebbe stato più saggio trovare una soluzione con un passo indietro di entrambi – ha aggiunto – Ma ormai questo è il passato, affronteremo le primarie. Sta a noi non renderle divisive, ma farle con spirito di condivisione, con la consapevolezza di essere una squadra al servizio del cambiamento nella società”.
E ancora: “A questo punto, per me le primarie conviene farle quanto prima possibile. C’è il rischio che siano primarie tra tifoserie e militanti, ma vogliamo dare la possibilità a chi vincerà il tempo per costruire il profilo di un leader non di partito ma di coalizione. Se vinco io, devo parlare a una comunità che si sente perdente. Se vince Schlein, deve fare lo stesso. Per fare questo e non perdere voti abbiamo bisogno di tempo. Il prossimo presidente del Consiglio sarà pescato con le primarie dal fronte progressista”.
L’ex premier è poi tornato a elencare alcuni punti fondamentali del programma del M5s: “Salario minimo, riconoscimento dello stato della Palestina con sanzioni contro Netanyahu e rimozione di tutte le norme dei decreti sicurezza che non consentono proteste civili e dissenso politico”.
Schlein: “Ci faremo trovare pronti”
Dopo l’intervento di Conte, c’è stato quello della segretaria del Pd: “Entro novembre finiremo il programma comune, poi faremo una grande manifestazione unitaria a dicembre ed entro febbraio faremo le primarie. E ci faremo trovare pronti. Comunque è il governo che ci deve dire quando andremo a votare. Stanno litigando anche su questo!”
“Siamo uniti in questo percorso, per farci trovare pronti in qualsiasi momento in cui si andrà a votare e vincere”, ha proseguito Schlein che ha poi indicato tre misure che cercherebbe di far approvare qualora il campo largo vincesse le elezioni: “Le prime tre cose che faremmo sono queste: sanità da difendere dalla privatizzazione, l’introduzione del salario minimo e abbassamento del costo dell’energia visto che abbiamo le bollette più care d’Europa”.
Conte su Matteo Renzi nel campo largo: “Servono garanzie”
Nel corso dell’intervista a PiazzaPulita, Conte ha anche risposto alla domanda relativa alla possibile inclusione di Matteo Renzi nel campo. “Servono garanzie non personali, ma tali da poter costruire un programma politico solido e coerente e che nessuno possa avere in mano il pallino per mandare tutto a rotoli. Ci sono dei meccanismi, delle contromisure, ne discuterò con Schlein”, ha dichiarato il leader del M5s.
Spazio poi al tema dei finanziamenti a Kiev: “Con il Pd bisognerà parlare anche di Ucraina. Il M5S dice stop alla fornitura di armi. Sull’Ucraina partono i tavoli negoziali, lasciamo che valutino loro. La nostra posizione è nota, è un punto che rimane”.