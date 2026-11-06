Conte pentito delle primarie con Schlein, "sarebbe stato più saggio fare entrambi un passo indietro"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giuseppe Conte ed Elly Schlein, ospiti a PiazzaPulita, talk show di La7 condotto da Corrado Formigli, si sono espressi sulle primarie del cosiddetto campo largo che li vedranno fronteggiarsi. Chi vincerà diventerà l’aspirante candidato o candidata premier in vista delle elezioni politiche del 2027. Secondo il leader del M5s, sia lui sia la segretaria del Pd hanno commesso un errore a non fare entrambi un passo indietro.

Conte sulle primarie: “Io e Schlein dovevamo fare un passo indietro, ma ormai questo è il passato”

Conte, a PiazzaPulita, ha spiegato che in vista delle primarie, che dovrebbero svolgersi entro febbraio, proseguirà a fare ciò che ha fatto negli ultimi mesi: “Continuo a comunicare le nostre proposte, frutto di un dialogo avuto con 17mila cittadini. Abbiamo un progetto fortemente progressista che contrasta iniquità e disuguaglianza”.

“Non ci nascondiamo, ci sono i due leader dei maggiori partiti alle primarie: sarebbe stato più saggio trovare una soluzione con un passo indietro di entrambi – ha aggiunto – Ma ormai questo è il passato, affronteremo le primarie. Sta a noi non renderle divisive, ma farle con spirito di condivisione, con la consapevolezza di essere una squadra al servizio del cambiamento nella società”.

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E ancora: “A questo punto, per me le primarie conviene farle quanto prima possibile. C’è il rischio che siano primarie tra tifoserie e militanti, ma vogliamo dare la possibilità a chi vincerà il tempo per costruire il profilo di un leader non di partito ma di coalizione. Se vinco io, devo parlare a una comunità che si sente perdente. Se vince Schlein, deve fare lo stesso. Per fare questo e non perdere voti abbiamo bisogno di tempo. Il prossimo presidente del Consiglio sarà pescato con le primarie dal fronte progressista”.

L’ex premier è poi tornato a elencare alcuni punti fondamentali del programma del M5s: “Salario minimo, riconoscimento dello stato della Palestina con sanzioni contro Netanyahu e rimozione di tutte le norme dei decreti sicurezza che non consentono proteste civili e dissenso politico”.

Schlein: “Ci faremo trovare pronti”

Dopo l’intervento di Conte, c’è stato quello della segretaria del Pd: “Entro novembre finiremo il programma comune, poi faremo una grande manifestazione unitaria a dicembre ed entro febbraio faremo le primarie. E ci faremo trovare pronti. Comunque è il governo che ci deve dire quando andremo a votare. Stanno litigando anche su questo!”

“Siamo uniti in questo percorso, per farci trovare pronti in qualsiasi momento in cui si andrà a votare e vincere”, ha proseguito Schlein che ha poi indicato tre misure che cercherebbe di far approvare qualora il campo largo vincesse le elezioni: “Le prime tre cose che faremmo sono queste: sanità da difendere dalla privatizzazione, l’introduzione del salario minimo e abbassamento del costo dell’energia visto che abbiamo le bollette più care d’Europa”.

Conte su Matteo Renzi nel campo largo: “Servono garanzie”

Nel corso dell’intervista a PiazzaPulita, Conte ha anche risposto alla domanda relativa alla possibile inclusione di Matteo Renzi nel campo. “Servono garanzie non personali, ma tali da poter costruire un programma politico solido e coerente e che nessuno possa avere in mano il pallino per mandare tutto a rotoli. Ci sono dei meccanismi, delle contromisure, ne discuterò con Schlein”, ha dichiarato il leader del M5s.

Spazio poi al tema dei finanziamenti a Kiev: “Con il Pd bisognerà parlare anche di Ucraina. Il M5S dice stop alla fornitura di armi. Sull’Ucraina partono i tavoli negoziali, lasciamo che valutino loro. La nostra posizione è nota, è un punto che rimane”.