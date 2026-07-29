Conte risponde a Grillo, "Noi avremmo perso l'identità? Lui aveva detto che Draghi è un grillino"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Giuseppe Conte respinge al mittente le critiche lanciategli da Beppe Grillo: al fondatore del Movimento 5 Stelle che parlava di “identità perduta”, Conte ha replicato per le rime, ricordando quando secondo il comico Mario Draghi sarebbe stato un grillino.

Giuseppe Conte replica a Beppe Grillo

“Il Movimento ha perso identità? Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti? Lui aveva detto che Draghi è un grillino, fate un po’ voi”.

Così ha risposto Giuseppe Conte ai giornalisti, entrando in una sala della Camera dei Deputati per una conferenza.

ANSA

Grillo e l’attacco al M5S

Beppe Grillo ha attaccato il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, accusandolo di avere “perso la sua identità“. “Si sono montati la testa“, ha punto.

L’accusa è arrivata nel giorno in cui è slittata la prima udienza sul caso che riguarda l’utilizzo del simbolo del partito.

“Era nato per cambiare la politica ma poi la politica ha cambiato il Movimento”, ha scritto Grillo. “Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone”.

Secondo il comico genovese, il M5S era nato per “affrontare le domande” della gente in merito alla “crisi del modello occidentale”.

E non solo: “Se una parte delle attività sarà svolta da intelligenze artificiali e robot, chi riceverà la ricchezza prodotta?”, si è chiesto Grillo nel testo.

“Il Movimento era nato per affrontare tutte queste domande – ha concluso Grillo – poi ha cominciato a occuparsi di se stesso. Ma le domande non sono scomparse, sono ancora fuori dai Palazzi”.

Cosa disse Grillo di Draghi

Era il 9 febbraio del 2021 e Beppe Grillo, nato politicamente come forza anti-sistema, fece l’elogio di Mario Draghi.

“Mi aspettavo il banchiere di Dio invece è un grillino”, disse. E ancora: “Mi ha dato ragione su tutto, era d’accordo su tutti i temi però aspettiamo un attimo a votare su queste cose. Aspettiamo che pubblicamente dica cosa vuol fare, non ha ancora le idee chiare, poi sarete voi a decidere se mandare a fanc*lo questo o quell’altro”.

All’epoca Mario Draghi era stato incaricato da Sergio Mattarella di formare un nuovo governo dopo la caduta del Conte II.

Beppe Grillo partecipò alle consultazioni e, all’uscita dagli incontri, pubblicò un video-messaggio. In sintesi, Grillo nel complicato inverno del 2021 ebbe un atteggiamento morbido e attendista nei confronti di Draghi, quasi speranzoso.

In pratica quella che un tempo si vantava di essere una forza anti-sistema si svelò dialogante con il simbolo vivente dell’establishment europeo.