Conte sfida Schlein e accelera sulle primarie, "Facciamo un passo indietro, subito il programma e poi il voto"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Le primarie vanno fatte al più presto possibile. A Elly Schlein ho proposto: ‘Facciamo un passo indietro, se sei disponibile a fare un passo indietro lo facciamo entrambi’”, queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del M5S. Ha poi commentato l’approvazione alla Camera della nuova legge elettorale: “Hanno approvato cambiando le regole del gioco in modo da potersi imbullonare anche nella prossima legislatura”.

Le parole di Giuseppe Conte

Giuseppe Conte è stato intervistato nella puntata dell’8 ottobre di Cinque Minuti.

“Recentemente ho dato la mia disponibilità in un incontro che doveva rimanere riservato con Elly Schlein, poi è andato sui giornali non certo per mia responsabilità. Io ho proposto: ‘Facciamo un passo indietro, se sei disponibile a fare un passo indietro lo facciamo entrambi’. Per senso di responsabilità, non perché debbano spaventare le primarie, ma c’è una parte dell’elettorato del campo progressista che ha espresso qualche dubbio, qualche perplessità sulla possibile divisibilità”, queste le sue parole.

Sulla possibilità che abbia proposto Roberto Gualtieri, ha dichiarato: “No, io non ho fatto nessun nome specifico nel momento in cui non è stata accolta questa mia disponibilità a fare tutti un passo indietro, tutti i leader”.

Per il presidente del MS5 “legittimamente sappiamo che è scritto nello statuto del Partito Democratico che il segretario aspira e può essere indicato come candidato premier. Elly Schlein legittimamente vuole essere candidata premier”.

Le possibili primarie

Durante l’intervista Giuseppe Conte ha affrontato anche il tema delle primarie.

L’ex premier ha spiegato che “vanno fatte al più presto possibile”.

Premettendo che ci sarà un confronto per stabilire la data, Giuseppe Conte ha chiarito che “non possiamo arrivare e dare questo vantaggio a Giorgia Meloni, che oggi è la donna sola al comando di tutto il centrodestra. Diciamo la verità, ha asfaltato, oscurato tutti gli alleati, non possiamo dare la possibilità che qui ancora si stia a discutere di primarie e di chi sarà il candidato premier”.

Legge elettorale approvata, il commento

In merito all’approvazione della legge elettorale, Giuseppe Conte ha sottolineato come “quando l’hanno approvata i deputati di maggioranza si sono sbracciati, si abbracciavano, pacche sulla spalla”.

Per il leader del MS5 non hanno approvato qualcosa per i cittadini, ma “hanno approvato cambiando le regole del gioco in modo da potersi imbullonare anche nella prossima legislatura”.