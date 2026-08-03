Conte sfida Schlein sulla politica estera, le parole su Putin che hanno spaccato il campo largo
Dal palco di PiazzAsiago il leader del M5S scuote il centrosinistra sulla guerra in Ucraina: “Bisogna imprimere una volta negoziale”
Giuseppe Conte sfida Elly Schlein sulla politica estera in vista delle elezioni 2027. Ospite di PiazzAsiago, il leader del Movimento 5 stelle illustra il suo piano per cercare di risolvere la guerra in Ucraina. “Se dovessi essere io a vincere le primarie – dice – chiamerei Zelensky per rassicurarlo che lui è aggredito, ma un attimo dopo chiamerei Putin per imprimere una svolta negoziale”. “Andiamoci a sedere – ribadisce -. Dopo due mesi e mezzo l’Europa non ha ancora individuato un negoziatore, è mai possibile? Andiamo a stanare Putin”.