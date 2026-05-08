Conte si commuove parlando del figlio Niccolò, "allettato un anno e mezzo per una sofferenza psicosomatica"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nel podcast “One More Time”, Giuseppe Conte racconta il dramma vissuto durante il Covid con il figlio Niccolò, rimasto a letto per quasi due anni per un male psicosomatico. L’ex premier ha spiegato il delicato percorso di recupero del ragazzo, portato avanti durante un’esperienza di governo a sua volta complicata, fra il difficile rapporto con Salvini e le oggettive criticità politiche dettate dalla pandemia.

Giuseppe Conte, il rapporto con Niccolò

Un racconto intimo, politico e familiare quello di Giuseppe Conte nel podcast “One More Time” di Luca Casadei. L’ex premier ha ripercorso gli anni trascorsi a Palazzo Chigi, soffermandosi soprattutto sul periodo della pandemia e sulle difficoltà vissute in privato mentre guidava il Paese durante l’emergenza sanitaria.

Tra i passaggi più toccanti emerge il racconto della malattia del figlio Niccolò, che durante il Covid attraversò un lungo periodo di sofferenza fisica e psicologica. Conte ha spiegato come quella situazione sia stata vissuta in silenzio, senza mai renderla pubblica durante i mesi più difficili della pandemia.

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“Purtroppo nel periodo del Covid si è ammalato” ha raccontato. “È stato in grandissima difficoltà, è rimasto addirittura a letto per quasi due anni. A un certo punto si è sentito un po’ meglio, io lo accompagnavo a scuola la mattina con la carrozzina”.

Il figlio con sé a Palazzo Chigi

Conte ha spiegato di aver deciso, nel momento più duro della malattia, di tenere il figlio accanto a sé a Palazzo Chigi. “L’ho fatto venire da me per tenerlo più vicino, perché mi era anche più semplice seguirlo. Dormiva a Palazzo Chigi, in un lettino nello studiolo del terzo piano”.

Il leader del Movimento 5 Stelle ha descritto anche i momenti rubati agli impegni istituzionali per stargli vicino. “Prendevo l’ascensore tra una riunione e l’altra, anche solo 10 minuti per strappargli un sorriso. Questa cosa mi ha angosciato tanto, perché avere un figlio in condizioni che non si muoveva, che era sofferente, vederlo che addirittura per interi periodi non è potuto andare a scuola, è stata un’angoscia terribile”.

L’ex premier ha raccontato poi il legame costruito negli anni con il figlio attraverso piccoli rituali quotidiani: “La sera gli leggevo qualcosa. Noi avevamo sempre questa abitudine sin da piccolo, che io gli leggevo Gianni Rodari, o cercavamo di vedere qualche partita della Roma insieme”.

Conte ha sottolineato infine come il figlio sia riuscito a superare quel periodo. “È uscito da questi due anni angoscianti” ha confermato “questo mi ha reso il papà più felice del mondo. Adesso è un ragazzo sano, non ha avuto nessun residuo di queste patologie”.

Il governo, Salvini e il Covid

Nel podcast, Giuseppe Conte ha parlato poi in modo approfondito della sua esperienza di governo, soffermandosi anche sulle tensioni vissute con Matteo Salvini.

L’ex premier ha descritto un rapporto spesso difficile, segnato da divergenze politiche e problemi organizzativi, raccontando che in alcuni momenti delicati il leader della Lega risultava “irreperibile”, rendendo necessario interfacciarsi spesso con Matteo Piantedosi, allora capo di gabinetto al Viminale.

Ripercorrendo gli anni del Covid, Conte ha affrontato anche il tema delle restrizioni sanitarie e delle misure adottate dal governo, chiarendo di aver sostenuto il Green Pass come strumento utile per gestire la pandemia, ma di non aver condiviso la scelta dell’obbligo vaccinale per gli over 50.