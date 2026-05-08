Conte svela gli scontri con Salvini al Governo, "spesso non si rintracciava, lavoravo con Piantedosi"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Giuseppe Conte ha rilasciato un’intervista di quasi 3 ore a Luca Casadei, host del podcast One more time. Ha toccato tanti temi, soffermandosi soprattutto sul Conte I, ossia il Governo gialloverde formato da M5S e Lega. All’epoca non era ancora un pentastellato, ma – da premier – faceva da mediatore tra i due vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Proprio col segretario del Carroccio, ha svelato Conte, è andato spesso allo scontro. Non è mancata una frecciata: “Spesso non si rintracciava, lavoravo con Piantedosi, suo capo di gabinetto”.

Giuseppe Conte e il rapporto con Matteo Salvini

Conte ha subito messo l’accento sulla questione del “rispetto dei ruoli”.

Lui era il presidente del Consiglio, mentre Salvini era vicepremier e ministro dell’Interno: “Sul rispetto delle regole e dei ruoli istituzionali non transigo, ci sono stati anche episodi interni che non sono usciti fuori e che io non ho rivelato proprio per tutelare la sfera istituzionale, anche più forti di quelli noti”.

Il contesto è questo: nel 2019, l’anno dopo l’insediamento di Conte, la Lega ottiene il 34% alle Europee, “tutta Italia che lo incoronava come comandante in capo, lui metteva le felpe, dava l’impressione di essere veramente un uomo forte che aspirava al comando. Non ero ancora iscritto al M5S, non avevo alle spalle nessuno, ma tu devi rispettare i ruoli, punto”.

Quindi, l’esempio: “Senza entrare troppo nei dettagli, se iniziamo un Consiglio dei ministri e siamo tutti qui, e tu un attimo prima eri a fianco perché abbiamo fatto un pre-Consiglio e ci siamo confrontati, poi un attimo dopo inizia il Consiglio dei ministri, ci spostiamo nella sala e mentre ti aspettiamo sei sceso giù a dichiarare alla stampa sui temi all’ordine del giorno dicendo già la soluzione, perché tu imponi quella soluzione, io non te lo permetto. E quando sali su davanti a tutti i ministri, io ti richiamo e ti dico che non ti devi permettere di farlo più. Ti puoi chiamare Matteo Salvini, puoi essere il vicepremier o puoi essere un ministro senza partito. È la stessa cosa. Bisogna rispettare la cultura delle regole, perché se non si rispettano poi le istituzioni, le istituzioni le sfasci”.

Lo scontro sui “porti chiusi” e il lavoro con Piantedosi

Giuseppe Conte ha anche parlato dell’aggressività di Salvini nei confronti dell’immigrazione: “Se c’è un migrante in mare, lo salvi e assolutamente gli assicuri la vita. Salvini partì da un altro presupposto, ci costruì una propaganda su cui lui cresceva nel consenso. E allora di lì nasce ‘porti chiusi‘. Che quei porti chiusi non sono mai rimasti chiusi, perché tutti quanti ovviamente sono arrivati. (…) Però lui con questa grancassa ingrassava sempre più il consenso. E allora spesso poi dovevo, lo posso rivelare oggi, lavorare con Piantedosi, attuale ministro dell’Interno, che era il suo capo di gabinetto. Lui spesso non si rintracciava, o quando capiva che stavo lì a dirgli che devono sbarcare si sottraeva al confronto. Allora io lavoravo col capo di gabinetto, parlavo con lui, il prefetto Piantedosi. Ed era sempre riluttante, perché lui, tra virgolette, dal suo punto di vista, ci perdeva la faccia quando sbarcavano“.

E ancora: “Degli scazzi ci sono stati, anche pubblici. A un certo punto, credo che fosse la Sea Watch 3 e l’Alan Kurdi, (migranti, ndr) erano su queste due navi ONG, da giorni nelle acque internazionali e lui dichiarava, ‘non li farò sbarcare’. E io ho detto (alla stampa, ndr), se lui non li fa sbarcare non c’è problema, me li vado a prendere con l’aereo. Però, sei il presidente del Consiglio che fai, sfasci il Governo? No, perché hai tantissimi altri obiettivi da portare avanti. (..).

La caduta del Governo e il Papeete

Quindi, la situazione pian piano si complica irrimediabilmente: “A giugno faccio una conferenza chiara: dico a tutte e due le forze politiche, indistintamente, ‘dovete decidere se andiamo avanti, col rispetto dei ruoli, con sensibilità istituzionale, mettiamo da parte gli egoismi di parte, di partito, altrimenti fatemelo sapere perché ci fermiamo qui’. Il risultato è stato che c’è stato un momento in cui si pensava potessimo andare avanti ancora e poi invece Salvini mi viene a trovare e dice che stacca la spina. Io gli dico, ‘scusa, la potevi staccare anche prima, che senso ha?’. Era il giorno del mio compleanno, lo ricordo perché è l’8 agosto”.

Conte ha raccontato come è andato il faccia a faccia: “Eravamo io e lui. Dice che i suoi non li riesce più a tenere, quasi che era stato trascinato in questo. Io gli faccio notare che a quel punto lì conveniva staccarla prima, una crisi estiva non aveva neppure molto senso. Però devo dire la verità: non c’è stato nessuno scazzo, per intenderci (…). Quando si parla con Matteo Salvini è anche una persona piacevole, poi ti giravi e faceva quelle che io chiamavo ‘slabbrature istituzionali’. Lo vedevo anche un po’ perplesso, lui il giorno dopo mi richiama e mi conferma la decisione di staccare la spina. Poi è venuto il Papeete. Io non faccio in tempo ad avvertire Mattarella che la corsa del Governo è giunta a termine, e ad avvertire Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle e vicepremier, che mentre faccio questi giri lui era già partito e viene fuori quella formula in cui rivendica pieni poteri. E quindi in quel momento chiaramente dimostra di essere in una dimensione in cui chiaramente era un po’ esaltato dalla convinzione che spettasse a lui decidere le sorti della vita politica e istituzionale italiana, non considerando invece che ci sono dei passaggi istituzionali, c’è un Presidente della Repubblica, eccetera. E anche la sua aspirazione, dal suo punto di vista legittima, di andare subito a elezioni, non spettava a lui prendere queste decisioni. Giorni prima c’era stato l’ennesimo scazzo su Open Arms, gli scrivo una prima lettera formale, una seconda lettera, ‘almeno fai sbarcare i bambini, le persone vulnerabili non li puoi tenere lì’, erano dimostrazioni di forza. E lì invece doveva tenere il punto, perché doveva dimostrare che lui era incorruttibile, che sapeva tenere e governare questi processi”.

L’altro candidato: Giulio Sapelli

Giuseppe Conte ha anche raccontato che in ballottaggio con lui, per diventare premier, c’era anche Giulio Sapelli, economista torinese, storico, consigliere di diverse aziende dall’Olivetti all’Eni, fino a Unicredit.

“Il giorno dopo (l’incontro tra Conte, Salvini e Di Maio, ndr) viene incrociato da qualche giornalista e rivela che aveva fatto questo colloquio, dicendo qualcosa sul fatto che lui avrebbe potuto fare il presidente del Consiglio. Credo che questo sia stato determinante a orientarli verso la mia scelta, visto che Sapelli aveva rotto, diciamo, il patto di riservatezza che avevamo assicurato”.

Durante One More Time, Giuseppe Conte ha anche parlato del periodo Covid, della scelta di introdurre il Green Pass e dei vaccini obbligatori.