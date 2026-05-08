Conte torna sugli anni del Covid, "ero d'accordo col Green Pass ma non col vaccino obbligatorio agli over 50"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

A sei anni di distanza, Giuseppe Conte è tornato a parlare dell’epidemia da Covid, periodo in cui era il presidente del Consiglio. In particolare, rivela di essere stato d’accordo sulla scelta di introdurre il Green Pass ma avrebbe evitato il vaccino obbligatorio agli over 50, scelta avvenuta durante il governo Draghi che il politico sosteneva: “Secondo me ha rotto un po’ il patto, lì ci ho visto dell’accanimento”.

Covid, Giuseppe Conte parla di green pass e vaccini

Ospite del podcast One More Time di Luca Casadei, Giuseppe Conte ha parlato delle scelte fatte dopo l’arrivo del Covid.

“Quando io sono andato via è venuta la stagione del Green Pass con Draghi e addirittura poi dell’obbligo vaccinale over 50”, ha spiegato.

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“Noi sostenevamo il Governo Draghi: il Green Pass l’ho sostenuto perché mi è sembrato una logica corretta, cioè io ti rispetto, però se tu vuoi andare in un ristorante, in un cinema e non ti vuoi vaccinare, no, stai a casa”, le parole di Giuseppe Conte.

Il leader del Movimento Cinquestelle ha poi spiegato di non essere stato d’accordo con l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 60.

“Secondo me ha rotto un po’ il patto. Lì ci ho visto dell’accanimento. Tant’è che a inizio gennaio 2021 io chiamo Speranza, quando leggo sui giornali che vogliono introdurre l’obbligo over 50”, ha spiegato.

Secondo Giuseppe Conte, la paura avrebbe portato la gente a non vaccinarsi rivelando che questo sentimento si era insinuato anche tra alcuni dei suoi familiari.

“Chiamo Draghi e faccio lo stesso discorso, invece no, lui non non l’accolse questa istanza, tant’è che dopo venne fuori l’obbligo vaccinale over 50 ma dopo un po’ fu abbandonato perché ci si rese conto che era una grossa sciocchezza”, ha spiegato.

La reazione all’arrivo del Covid

Durante One More Time, Giuseppe Conte ha anche raccontato cosa successe nei giorni precedenti al lockdown.

“È stato tutto veloce, è stato tutto travolgente. Noi seguiamo le immagini di Wuhan in Cina, tutto quello che sapevamo erano quelle immagini, non dettagli. Delle immagini disastrose, in cui intere popolazioni vengono isolate, messe in quarantena”, ha spiegato.

Poi ha rivelato: “In Italia, uno non immaginava che arrivasse in modo così travolgente. Quando poi arriva, la prima cosa che dico è ‘noi siamo una democrazia e non possiamo gestire come lì’, che addirittura anche dal punto di vista scientifico non ci trasmettono le informazioni. Io dico da subito quando arrivano poi i morti dobbiamo dare il numero dei morti. Quindi addirittura pretendo io che ogni giorno ci sia un’informazione di Protezione civile in cui i responsabili danno evidenza di come procede la curva. Ma dovevo creare un patto con i cittadini in cui io, quello che so, lo metto a disposizione, non taccio nulla. Però lavoriamo insieme per uscirne”.

La scelta delle prime misure restrittive e poi del lockdown è stata complessa da prendere per Giuseppe Conte.

L’aspetto più difficile riguardava prendere una decisione così forte come non permettere alle persone di uscire, ma allo stesso tempo preoccuparsi per la diffusione di un virus che sembrava sempre più inarrestabile.

“Qualcuno pensa che uno si è divertito perché ancora oggi c’è una valutazione obiettivamente molto superficiale, non ci si rende conto che è stata una decisione soppesata da tutti i punti di vista”, ha dichiarato.

Gli apprezzamenti dall’estero

Giuseppe Conte ha poi ricordato la costituzione del Comitato tecnico scientifico e cosa si diceva sui vaccini.

“C’era gente convinta che qualcuno ti metteva il chip, o altri che dicevano che non erano stati sufficientemente testati… vorrei ricordare che quando abbiamo poi avviato la campagna vaccinale io l’ho avviato sulla base della libertà”, ha spiegato.

Infine, l’ex presidente del Consiglio ha ricordato gli apprezzamenti ricevuti dall’estero: “Siamo stati molto ammirati, io ho avuto tantissimi riscontri, ma basta anche guardare articoli in letteratura. Il New York Times quando mai ha detto che gli Stati Uniti devono fare come l’Italia? Bloomberg, Financial Times”.

Ricordando la difficoltà di quei momenti, come quando vedeva le immagini dei morti di Bergamo, Giuseppe Conte a One More Time ha ammesso: “È stato un periodo stressante, però devo dire la verità, che quando è terminato sono stato a posto con la mia coscienza”.

A One More Time, Giuseppe Conte ha poi parlato deglii scontri con Matteo Salvini.