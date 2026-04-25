Contestazioni al corteo del 25 aprile a Milano contro la Brigata Ebraica, "no" dell'Anpi a bandiere di Israele

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Dopo Roma, anche a Milano la Festa della Liberazione è segnata da contestazioni. Il corteo per celebrare la giornata del 25 aprile è diretto verso piazza Duomo, ma in corso Venezia alcuni attivisti hanno bloccato gli appartenenti alla Brigata Ebraica, che sono scesi per strada con le bandiere dello Stato di Israele. “Fuori dal corteo” è il coro unanime, oltre a “vergogna” e “via dalla manifestazione”. Categorica anche la posizione dell’Anpi.

La Brigata Ebraica contestata a Milano

Per le strade di Milano, in occasione del corteo organizzato per la Festa della Liberazione sono scese anche le bandiere e i vessilli della Brigata Ebraica, un evento che sfila in occasione del 25 aprile dal 2004.

La sua presenza è spesso oggetto di contestazioni, proprio come accaduto in corso Venezia nella città meneghina mentre i dimostranti proseguivano verso piazza Duomo.

ANSA

“Anche loro, 5000 sionisti, liberarono l’Italia“, si legge in uno striscione comparso tra le fila della Brigata Ebraica. Tra gli altri manifestanti, compresi numerosi attivisti Pro Palestina, sono partiti i fischi e i cori: “Fuori”, “via i sionisti dal 25 aprile”.

Quindi il corteo della Brigata Ebraica è rimasto bloccato in corso Venezia mentre i rappresentanti degli italiani deportati sono stati fatti passare. La polizia e i City Angels hanno tentato di coordinare l’interlocuzione tra contestanti e contestati, che hanno rivendicato il loro diritto di partecipare alla manifestazione.

La replica di Fiano e la posizione dell’Anpi

Presi di mira anche il figlio di Liliana Segre, Luciano Belli Paci, ed Emanuele Fiano, che a Repubblica ha riferito che qualcuno avrebbe detto loro: “Siete solo saponette mancate“.

Netta la posizione dell’Anpi, nella persona del presidente Gianfranco Pagliarulo, che ha specificato che la bandiera di Israele non è gradita per lo stesso motivo “per cui non c’è la bandiera della Russia”. Quindi “bisogna distinguere l’aggressore e l’aggredito”, e nel caso del Medio Oriente “c’è un aggressore che si chiama Israele ma anche Stati Uniti d’America e un aggredito, che è il popolo palestinese“.

Le tensioni a Roma

Nella stessa giornata una delegazione di +Europa, nella quale era presente anche il presidente Matteo Hallissey, ha riferito di essere stata aggredita da attivisti di Cambiare Rotta per avere sventolato la bandiera dell’Ucraina. A subire l’aggressione è stato anche il content creator Ivan Grieco, che manifestava insieme a Hallissey.

Il presidente del partito è stato aggredito con dello spray al peperoncino. La delegazione ha annunciato che andrà in Questura per denunciare l’accaduto.