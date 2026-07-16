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Eseguito un arresto a Torino: a finire in manette è stato un 34enne marocchino, già sottoposto agli arresti domiciliari, individuato come presunto autore di due furti in abitazione avvenuti a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro.

Le indagini partite da una segnalazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione relativa a un furto in una villetta di via Lessona. Gli agenti del Commissariato di P.S. San Donato sono intervenuti prontamente sul posto, dove hanno riscontrato segni evidenti di effrazione e il locale completamente a soqquadro.

Grazie alla visione delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, i poliziotti hanno potuto osservare un uomo introdursi nella proprietà nelle prime ore del mattino, accedere all’interno dell’abitazione e allontanarsi dopo pochi minuti. Le immagini hanno permesso agli agenti di riconoscere il presunto autore: un cittadino marocchino di 34 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari.

Gli operatori si sono quindi recati presso il domicilio dell’uomo, dove lo hanno trovato ancora con gli stessi indumenti indossati durante il furto, come immortalato dalle telecamere. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti tre paia di occhiali sottratti alla vittima. A seguito di questi riscontri, il trentiquattrenne è stato arrestato per evasione e furto in abitazione.

Un secondo episodio a distanza di pochi giorni

Pochi giorni dopo il primo episodio, la volante del Commissariato di P.S. San Donato è nuovamente intervenuta, questa volta in via Brione, a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di un uomo che aveva scavalcato il cancello di un’abitazione per introdursi nel giardino. Le ricerche immediate hanno permesso agli agenti di accertare che il soggetto si era spostato nella proprietà adiacente, dalla quale aveva asportato una mountain bike.

Le modalità dell’azione hanno fatto ricadere i sospetti ancora una volta sullo stesso cittadino marocchino di 34 anni, già arrestato pochi giorni prima e sottoposto agli arresti domiciliari. Gli agenti si sono recati presso la sua abitazione e lo hanno intercettato mentre stava rientrando con la bicicletta appena rubata. L’uomo è stato quindi nuovamente arrestato per evasione e furto in abitazione. La bicicletta è stata restituita alla legittima proprietaria.

Attualmente, il 34enne si trova ristretto nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino.

IPA