Continua l’eruzione dell’Etna, chiuso fino a venerdì 14 agosto l’aeroporto di Catania. Musumeci: “Va spostato”

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L’Etna continua a borbottare, con gravi conseguenze per la viabilità aerea della Sicilia. L’eruzione del vulcano non si ferma e, a causa dei rischi per gli aerei causati dalla cenere lavica, l’aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di notte di venerdì 14 agosto. Dall’inizio del fenomeno, sono già oltre 700 i voli annullati.

Catania-Fontanarossa chiuso fino al 14 agosto

Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania-Fontanarossa e Comiso, ha annunciato che “sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza all’aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto”.

“A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e dell’emissione di cenere vulcanica – si legge in una nota – la chiusura degli spazi aerei è stata estesa al settore B3”.

ANSA

La società segnala infine di essere “pronta al ripristino di tutte le attività aeroportuali non appena le autorità preposte autorizzeranno la riapertura dello spazio aereo”.

Nel frattempo, “tutte le infrastrutture aeroportuali vengono mantenute in condizioni di piena efficienza operativa, affinché lo scalo possa riprendere progressivamente le attività non appena” sarà possibile “operare in condizioni di sicurezza”.

La data di venerdì 14 potrebbe essere modificata, perché “l’evoluzione della nube di cenere rende necessarie modifiche alla programmazione anche più volte nell’arco della stessa giornata”.

Musumeci: “L’aeroporto è fuori posto”

Secondo il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, l’aeroporto di Catania va spostato.

“È difficile negare che i fatti di questi giorni dimostrano una sola cosa: ad essere fuori posto non è il vulcano ma l’aeroporto” continua.

Musumeci sottolinea come già nel 1999 erano stati “evidenziati i limiti dello scalo di Fontanarossa e della sua particolarità vulnerabilità legata alla vicinanza con l’Etna”.

La proposta dell’ex Governatore della Sicilia fu quella di “un nuovo aeroporto nella Piana tra Catania ed Enna”.

Già cancellati oltre 700 voli

Dall’8 all’11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi o partenze, sono saltati circa 700 voli.

Più di 450 i collegamenti annullati in partenza, oltre 250 i voli riprogrammati su altri scali, tra Comiso, Palermo e Trapani.

Le stime indicano almeno 100mila persone costrette a rivedere i piani delle proprie vacanze, perché bloccate in Sicilia o impossibilitate alla partenza.

Le compagnie che hanno registrato i maggiori cambi di programmazione sono Ryanair, EasyJet, Ita Airways e Wizz Air.

Una perdita da 28 milioni di euro

Confesercenti Sicilia ha stimato che, in soli quattro giorni, la mancata spesa turistica possa comportare una perdita per la Regione tra i 14 e i 28 milioni di euro.

Il presidente dell’associazione Vittorio Messina lamenta la mancanza di un Piano B: “Nessuno può impedire a un vulcano di eruttare. Ma non possiamo considerare imprevedibili le conseguenze che un’eruzione può determinare sulla mobilità”.

La richiesta è l’adozione di “procedure già definite per il trasferimento dei voli sugli altri scali siciliani, in particolare Comiso, ma anche un sistema di collegamenti terrestri straordinari, assistenza ai passeggeri e un coordinamento immediato tra aeroporti, compagnie aeree, Regione, Protezione civile e sistema dei trasporti”.