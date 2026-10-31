Conto corrente di Veronica Peparini svuotato dopo una truffa al telefono, la denuncia della coreografa

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La coreografa Veronica Peparini ha raccontato di essere stata vittima di una truffa telefonica. Un criminale si è finto operatore della sua banca e, utilizzando informazioni reali, l’ha convinta della legittimità della telefonata, convincendola a cambiare, e involontariamente a consegnargli, le informazioni di accesso al suo portale di home bancking.

Il racconto di Veronica Peparini

Veronica Peparini ha diffuso il racconto della truffa che ha subito sui suoi canali social, per avvertire i propri follower di questo tipo di truffe.

Tutto sarebbe cominciato con una telefonata, in cui una persona che si fingeva essere un dipendente della sua banca la contattava per via della prossima scadenza della sua carta di debito, circostanza reale.

IPA

Il supposto dipendente della banca voleva organizzare la consegna della carta a casa e aveva chiesto se il domicilio associato fosse giusto. Non lo era, perché la coreografa aveva nel frattempo cambiato residenza.

Tutte circostanza che l’hanno convinta che la chiamata era del tutto legittima: “Io ci ho creduto perché erano tutte cose vere” ha spiegato Peparini.

La truffa in azione

Ottenuta la fiducia della vittima, il truffatore ha quindi iniziato a chiedere alcune informazioni sensibili sugli accessi all’home banking di Peparini.

Fidandosi, viste le informazioni fornite in precedenza, la coreografa si è convinta a consegnarle, finendo così per dare accesso al suo conto corrente al criminale.

Questo tipo di truffe fanno parte di uno specifico tipo di attacchi informatici, quelli di ingegneria sociale, che utilizzano metodi come questo, invece di quelli tecnici, per accedere a siti e profili privati.

Come faceva il truffatore a sapere tutte queste informazioni

Spesso in questo tipo di truffe, i criminali dimostrano una conoscenza molto approfondita dei dati delle loro vittime, convincendole che l’interazione che stanno avendo sia legittima.

Questi dati, spesso, sono stati acquistati. Quando si compiono operazioni anche semplici su internet, si consegnano a vari siti le proprie informazioni.

Alcune delle aziende che le ricevono rivendono, con pratiche spesso al limite della legge, le informazioni a cosiddetti data broker, professionisti che, per lavoro, vendono e comprano dati.

Tramite queste figure, i criminali possono accedere a una quantità sorprendente di informazioni sulla vita delle loro vittime. Magari non si tratta di dati in sé delicati, ma, come la scadenza di una carta e il domicilio a questa associato, possono essere utili a convincere una vittima della legittimità di una telefonata.