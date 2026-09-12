Conto pignorato a Ilaria Salis, non avrebbe pagato le spese legali nella causa con gli ex collaboratori

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Ilaria Salis non avrebbe pagato le spese legali della causa sul licenziamento di due ex assistenti parlamentari. Per questo motivo il suo conto corrente sarebbe stato pignorato. Ad agosto sono stati respinti i ricorsi dell’esponente di Avs per sospendere l’esecuzione della sentenza.

Il conto pignorato a Ilaria Salis

La vicenda che avrebbe portato al conto pignorato risale al febbraio 2025 quando due assistenti parlamentari, Valentina Dadda e François Gelmetti, sono stati licenziati da Salis.

I due hanno fatto causa e il Tribunale del lavoro di Milano, in primo grado, ha riconosciuto loro un risarcimento complessivo di circa 300 mila euro.

ANSA

Salis ha fatto ricorso in appello e chiesto di sospendere l’esecuzione della sentenza, ma la sua istanza per evitare di pagare le spese legali è stata rigettata ad agosto.

Secondo il Giornale, l’eurodeputata non avrebbe saldato circa settemila euro, perciò sarebbe scattato il pignoramento “presso terzi” del conto corrente di Ilaria Salis.

Si tratterebbe del conto sul quale finiscono anche le somme percepite come parlamentare europea.

La vicenda del licenziamento dei due ex assistenti parlamentari

Ilaria Salis ha giustificato il licenziamento dei due ex assistenti parlamentari dicendo che il rapporto con i due collaboratori si era deteriorato e che c’erano state inadempienze tali da giustificare l’interruzione del rapporto.

L’europarlamentare ritiene inoltre di non essere stata informata tempestivamente del procedimento e di non avere potuto difendersi in primo grado.

La questione sarà esaminata in appello ma non ha fermato l’esecuzione della sentenza sul pagamento delle spese legali.

Il procedimento giudiziario

Il Giornale riporta che Salis avrebbe presentato due distinti ricorsi per impedire l’esecuzione e bloccare gli atti di precetto notificati dai suoi ex collaboratori.

Entrambe le richieste sarebbero state respinte, con la conseguente condanna dell’eurodeputata al pagamento delle spese legali.

Intanto resta in sospeso il risarcimento di circa 300mila euro complessivi ai due ex assistenti parlamentari, l’udienza dell’appello è prevista a ottobre.