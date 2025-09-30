Conto termico 3.0 2025, quali sono gli incentivi per le aziende, i requisiti e quando parte il nuovo bonus
Dal 1° ottobre 2025 parte il Conto termico 3.0, il nuovo bonus per famiglie, imprese ed enti pubblici che finanzia interventi di efficienza energetica e impianti da fonti rinnovabili. Incentivi fino a 15mila euro, calcolati in percentuale sulle spese sostenute, erogati dal GSE in un’unica soluzione o a rate. Domande online con requisiti e ISEE aggiornato.
- Al via il Conto termico 3.0 2025
- Quali sono gli incentivi previsti
- I requisiti per accedere al bonus
- Come calcolare l’importo
Il Conto termico 3.0 è il nuovo incentivo dedicato all’efficienza energetica e all’uso delle fonti rinnovabili che entrerà in vigore entro la fine del 2025.
Secondo le anticipazioni, il meccanismo dovrebbe essere operativo da dicembre, con i decreti attuativi attesi entro Natale. L’obiettivo è semplificare le procedure già previste dal precedente Conto termico, ampliando la platea dei beneficiari e rendendo più rapidi i rimborsi.
Potranno accedervi famiglie, imprese ed enti pubblici, con importi differenziati in base alla tipologia di intervento e al soggetto richiedente.
Il bonus punta a favorire la riqualificazione energetica degli edifici e l’installazione di impianti più sostenibili. Tra gli interventi finanziabili rientrano:
- sostituzione di caldaie tradizionali con pompe di calore o caldaie a biomassa;
- installazione di collettori solari termici;
- interventi di isolamento termico e riqualificazione dell’involucro edilizio;
- sistemi di building automation per il controllo intelligente dei consumi.
Per le famiglie il contributo massimo può arrivare a 5.000 euro, mentre per le imprese la soglia si alza fino a 15.000 euro.
La misura si propone quindi come un aiuto concreto sia per i privati sia per il tessuto produttivo, con l’obiettivo di accelerare la transizione energetica.
I requisiti per accedere al bonus
Per richiedere il Conto termico 3.0 sarà necessario:
- avere residenza o sede in Italia;
- disporre di un ISEE aggiornato nel caso di richieste da parte delle famiglie;
- presentare fatture e documentazione tecnica degli interventi effettuati;
- utilizzare esclusivamente impianti certificati e conformi alle normative europee.
La domanda potrà essere inoltrata tramite un portale dedicato gestito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), che provvederà a valutare le richieste e stilare le graduatorie.
Come calcolare l’importo
L’importo del contributo dipende da più fattori: tipologia dell’intervento, dimensioni dell’impianto, potenza installata e costo complessivo sostenuto. La regola base è che l’incentivo copra una parte delle spese documentate, con percentuali che variano in base al tipo di tecnologia adottata.
Secondo le linee guida pubblicate, le famiglie possono ottenere fino al 65% della spesa ammessa, mentre per le imprese la percentuale oscilla tra il 40 e il 50%. Gli enti pubblici, che rappresentano uno dei target principali della misura, avranno un’aliquota potenziata per favorire interventi su scuole, ospedali e uffici comunali.
Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione per importi inferiori ai 5.000 euro, mentre per cifre più elevate sarà suddiviso in rate annuali fino a un massimo di cinque anni.