Contrabbando di sigarette a Torino, smantellata banda che spediva in Nord Europa: gli introiti dell'illecito
Operazione 'Chain Smoking': smantellata banda di contrabbando sigarette, 23 misure cautelari e 140 milioni sequestrati
Ha il nome in codice di ‘Chain Smoking‘, un’operazione congiunta di guardia di finanza e carabinieri che, da Torino, ha portato allo smantellamento di una banda dedita alla produzione illecita e al contrabbando di sigarette verso il nord Europa. Sono state eseguite 23 misure cautelari e sequestri preventivi per quasi 140 milioni. Si stima che il gruppo sia riuscito a guadagnare illecitamente non meno di 175 milioni. Le indagini hanno fatto perno sulla scoperta di cinque laboratori clandestini per il confezionamento del materiale. Nell’occasione erano state messe sotto sequestro 230 tonnellate di tabacco di provenienza extra-Ue, 22 tonnellate di sigarette già confezionate in pacchetti. I prodotti erano accompagnati da marchi contraffatti di noti brand del settore. Si ipotizza che, durante il periodo di attività, la banda sia stata in grado di raggiungere agevolmente la produzione di 35 milioni di pacchetti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.