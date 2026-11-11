Contrabbando di sigarette elettroniche a Torino, sequestrati 695 dispositivi e oltre 10mila euro: un arresto

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un uomo è stato arrestato a Torino per contrabbando di sigarette elettroniche dopo che la Polizia ha scoperto un’abitazione utilizzata per custodire prodotti destinati alla vendita. Durante la perquisizione gli agenti hanno sequestrato 695 dispositivi monouso provenienti dall’estero, oltre 10mila euro in contanti e diverse confezioni di sostanze, alcune delle quali risultate positive ai test preliminari per cannabinoidi.

Il controllo e la scoperta del deposito di sigarette elettroniche

Come riferisce la Polizia di Stato, l’indagine è partita da un controllo della Squadra volante della Questura di Torino nei confronti di due persone.

Durante gli accertamenti sono emersi elementi che hanno fatto sospettare una possibile commercializzazione illecita di dispositivi per il fumo elettronico e sostanze stupefacenti.

Le successive verifiche hanno permesso agli investigatori di individuare un’abitazione in un quartiere della città, ritenuta utilizzata per custodire la merce destinata alla distribuzione e alla vendita.

Sequestrati 695 dispositivi, contanti e sostanze sospette

Durante la perquisizione domiciliare gli agenti hanno trovato 695 sigarette elettroniche monouso di diverse tipologie.

Secondo gli accertamenti, i prodotti provenivano dall’estero e riportavano indicazioni in lingua straniera. Erano pronti per essere immessi sul mercato italiano in violazione delle normative vigenti.

Nell’abitazione sono stati sequestrati anche oltre 10mila euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, e diverse bustine contenenti sostanze solide e vegetali.

Una parte delle sostanze è risultata positiva ai test preliminari per cannabinoidi. Il comunicato non specifica la loro natura definitiva né l’eventuale contestazione di ulteriori reati legati agli stupefacenti.

L’uomo è stato arrestato per contrabbando di prodotti da inalazione senza combustione.

IPA