È di 8 arresti e il sequestro di 252 tonnellate tra tabacco e sigarette il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri contro contrabbando, contraffazione e sfruttamento del lavoro nell’area di Torino e hinterland. L’operazione, denominata “Chain smoking”, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica e ha permesso di smantellare 5 opifici clandestini e 2 depositi utilizzati per la produzione e lo stoccaggio di sigarette illegali, con lavoratori ridotti in condizioni di schiavitù.

Un’operazione congiunta senza precedenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la maxi-operazione “Chain smoking” ha visto la collaborazione tra i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri di Torino, sotto la costante regia della locale Procura della Repubblica. L’obiettivo era colpire duramente il fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati, la contraffazione di marchi noti e il sfruttamento di manodopera straniera in condizioni disumane.

La scoperta degli opifici clandestini

L’indagine, sviluppata nel tempo dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino e dalla Compagnia Carabinieri di Venaria Reale, ha portato all’individuazione di 5 opifici occulti e 2 depositi dislocati tra la città e l’hinterland. Gli stabilimenti erano nascosti in aree industriali dei quartieri “Madonna di Campagna”, “Barca” e “Rebaudengo”, oltre che nei comuni di Caselle Torinese e Venaria Reale.

Produzione industriale e sofisticati sistemi di occultamento

All’interno dei siti, i militari hanno trovato linee produttive di ultima generazione, alimentate da gruppi elettrogeni per evitare sospetti legati ai consumi elettrici. Le finestre erano oscurate e gli ambienti interni illuminati solo artificialmente, con alloggiamenti per il personale proveniente dall’Est Europa. Il tutto era studiato per celare una produzione industriale di sigarette, realizzata in violazione delle norme di sicurezza e in condizioni di sfruttamento estremo.

Sequestri record: tabacco, sigarette e componenti contraffatti

Il blitz ha permesso di sequestrare oltre 230 tonnellate di tabacco lavorato di provenienza extra-UE e circa 22 tonnellate di sigarette, molte già confezionate con marchi contraffatti di brand internazionali. Inoltre, sono stati rinvenuti circa 538 milioni di componenti per il confezionamento, anch’essi recanti marchi falsificati. Gli impianti erano in grado di produrre 48 mila pacchetti di sigarette al giorno ciascuno, per un totale stimato di almeno 35 milioni di pacchetti (pari a 700 tonnellate di prodotto) immessi sul mercato illegale.

Lavoratori sfruttati e condizioni disumane

Il personale impiegato negli opifici era composto da cittadini ucraini, rumeni e moldavi, costretti a lavorare in condizioni di riduzione in schiavitù e sfruttamento. I lavoratori venivano rinchiusi negli stabilimenti, senza contatti con l’esterno, sottoposti a turni massacranti e privati di ogni tutela. Un ambiente lavorativo degradante, dove la dignità e la sicurezza erano sistematicamente calpestate.

Impatto economico e danni erariali

Secondo le stime, il giro d’affari illecito avrebbe fruttato agli organizzatori almeno 175 milioni di euro, con una conseguente evasione di accisa sui tabacchi quantificata in 112 milioni di euro e IVA per 28 milioni di euro. Un danno enorme per le casse dello Stato e per la concorrenza leale nel settore.

Arresti e prosecuzione delle indagini

Nel corso dell’operazione sono stati arrestati in flagranza 8 soggetti di nazionalità ucraina, rumena e moldava. Le indagini, tuttavia, sono ancora in corso e la Procura della Repubblica di Torino sta valutando anche i profili di competenza della Procura Europea, nell’ambito della collaborazione tra uffici giudiziari.

