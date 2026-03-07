Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

13 proposte di sorveglianza speciale e 12 ammonimenti, questo il bilancio delle misure adottate nel 2025 dalla Polizia di Stato di Verbania per contrastare la violenza sulle donne. Le misure sono state applicate a uomini responsabili di gravi atti contro mogli e compagne con l’obiettivo di prevenire il ripetersi di episodi di maltrattamenti e persecuzioni.

Il bilancio delle misure preventive nel 2025

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nel corso dell’intero 2025 il Questore di Verbania ha avanzato 13 proposte di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale al Tribunale di Torino nei confronti di altrettanti uomini ritenuti responsabili di atti violenti contro le proprie partner.

Di queste, 9 misure sono state accolte e adottate dall’Autorità Giudiziaria, mentre le restanti sono ancora in fase di valutazione.

Le misure applicate: braccialetto elettronico e restrizioni

Le misure preventive hanno riguardato uomini che si sono resi responsabili di gravi fatti ai danni delle rispettive mogli o compagne, già arrestati e sottoposti a misure cautelari penali, sia in forma detentiva sia con il divieto di avvicinamento.

L’applicazione della sorveglianza speciale ha comportato per loro l’uso del braccialetto elettronico per garantire il rispetto del divieto di avvicinamento, oltre a ulteriori prescrizioni che limitano fortemente la libertà di movimento. Tra queste, il divieto di lasciare la propria abitazione dalle 21:00 alle 07:00 rappresenta una delle restrizioni principali.

Le nuove proposte nel 2026

Dall’inizio del 2026 sono già state avanzate 3 proposte di sorveglianza speciale per motivi analoghi e 2 di queste sono state accolte dalle autorità competenti.

Nell’arco del 2025 il Questore ha adottato 12 ammonimenti nei confronti di uomini che hanno tenuto comportamenti violenti e persecutori verso altrettante donne. In 4 occasioni il provvedimento è stato emesso d’ufficio a seguito di interventi presso abitazioni o altri luoghi, oppure dopo accessi al DEA per episodi riconducibili a violenza.

I dati del 2026: ammonimenti già emessi

Dall’inizio dell’anno in corso, sono stati già adottati 2 provvedimenti di ammonimento. In uno di questi casi, la persona ammonita è il figlio venticinquenne della donna vittima di maltrattamenti.

La Questura del Verbano Cusio Ossola, a partire dal 2022, è parte attiva del Centro Antiviolenza del V.C.O., collaborando con altri soggetti istituzionali e del territorio per contrastare la violenza sulle donne e offrire supporto alle vittime.

L’8 marzo, giornata internazionale dedicata alle conquiste sociali delle donne, è anche un momento per ricordare le violenze e le discriminazioni che ancora oggi molte donne subiscono. L’impegno delle forze dell’ordine, in particolare della Polizia di Stato, resta costante nel contrasto a tutte le forme di violenza nel contesto delle relazioni affettive, anche nella provincia di Verbania.

IPA