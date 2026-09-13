Contro il caro carburante buono benzina da 100 euro, chi ne avrebbe diritto e come averlo: l'idea del Governo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ancora tutti sul tavolo i possibili strumenti per mitigare il caro carburante. Se all’interno della maggioranza cresce la fretta per trovare una misura entro la scadenza dell’ultima proroga dei tagli delle accise del 17 settembre, il Governo deve ancora fare i conti con le coperture, senza il cui ammontare non è possibile né dare forma agli aiuti né stabilire i destinatari. Tra le ipotesi in ballo rimarrebbero il buono benzina da 100 euro, un contributo sulla carta “Dedicata a te” e sostegni diretti a settori mirati.

La scadenza del taglio delle accise

Mini-proroga dopo mini-proroga, il Governo ha fissato a giovedì 17 settembre la scadenza del taglio generalizzato delle accise Iva di 17 centesimi al litro sul diesel, data dopo la quale dovrebbe entrare in vigore un decreto energia rivolto a categorie specifiche, più colpite dai rincari al distributore di carburanti.

A tenere banco tra gli alleati di Governo è il dibattito su quanto debba essere ampia la platea dei beneficiari degli sconti, che dipende strettamente dal nodo risorse, con la Lega che preme per allargare i sostegni anche ai lavoratori autonomi.

L’ipotesi del buono benzina da 100 euro

Tra le soluzioni più papabili all’esame del Governo, per contrastare il caro-carburanti in modo sostenibile per i conti pubblici, ci sarebbe la reintroduzione di buoni benzina da 100 euro esentasse, in forma di fringe benefit per i lavoratori dipendenti e totalmente deducibili per le aziende.

Una formula che troverebbe però la resistenza delle imprese perché comporterebbe un anticipo da parte dei datore di lavoro, per poi ottenere il rimborso soltanto l’anno successivo.

Le parole di Tajani

Commentando l’ipotesi, a margine della festa dei giovani di Forza Italia a Montesilvano, il vicepremier Antonio Tajani ha dichiarato che il Governo sta “studiando una serie di strumenti per ridurre il fardello che grava soprattutto su coloro che sono più in difficoltà. Purtroppo non dipende da noi quello che sta accadendo. Questa è una situazione davvero complicata, ci auguriamo che termini la guerra e si concludano i problemi a Hormuz, perché il problema è quello”.

“Abbiamo messo le Regioni nelle condizioni di estrarre più petrolio e più gas per cercare di lavorare di più sulle nostre risorse. Questo è quello che si può fare. Certo servirebbe il mercato unico dell’energia in Europa e questo abbasserebbe il prezzo anche in futuro”, ha aggiunto il ministro degli Esteri.

Un’altra delle possibilità oltre il voucher al momento sul tavolo, come riportato da Il Sole 24 Ore, riguarderebbe un contributo una tantum, tra gli 80 e i 100 euro, sulla social card “Dedicata a te” e rivolto a circa 1,2 milioni di famiglie italiane con un Isee fino a 15.000 euro.

Infine si valutano anche sostegni mirati a determinati settori più colpiti, come logistica, autotrasporto, tassisti, agricoltura e pesca, tramite sostituzione o l’aggiornamento del credito d’imposta valido per le categorie ad alto consumo di carburante.