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Tre persone sono state arrestate a Ravanusa con l’accusa di sequestro di persona, minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere. I fermati, due fratelli di 47 anni e 43 anni e un giovane di 23 anni, tutti residenti a Canicattì, sono stati bloccati dai Carabinieri durante un controllo notturno. Secondo quanto ricostruito, avrebbero costretto due uomini del luogo a salire su un’auto sotto la minaccia di un coltello.

Il controllo notturno e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata durante un servizio perlustrativo notturno in via Lauricella, a Ravanusa. I militari hanno fermato un’autovettura con a bordo cinque persone: i tre indagati e due uomini del posto. Nel corso degli accertamenti, i Carabinieri hanno rinvenuto un coltello a serramanico, che è stato immediatamente sequestrato.

La ricostruzione dei fatti

Le verifiche svolte nell’immediatezza hanno permesso di chiarire la dinamica dell’accaduto. I tre arrestati, due fratelli di 47 anni e 43 anni e un giovane di 23 anni, tutti residenti a Canicattì, avrebbero raggiunto le abitazioni di due uomini del luogo. Qui, secondo quanto emerso, li avrebbero costretti, con minacce e l’utilizzo di un’arma da taglio, a salire a bordo del veicolo e a seguirli contro la loro volontà.

Le accuse e il sequestro dell’arma

Nei confronti dei tre uomini sono stati contestati i reati di sequestro di persona, minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere. Il coltello a serramanico trovato nell’auto è stato posto sotto sequestro dai militari, che hanno così raccolto un elemento probatorio fondamentale per l’indagine.

L’intervento della Procura e la detenzione

La Procura della Repubblica di Agrigento è stata immediatamente informata dei fatti e ha assunto il coordinamento delle indagini. Al termine delle formalità di rito, i tre arrestati sono stati associati presso la Casa Circondariale “Di Lorenzo” di Agrigento, dove rimangono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA