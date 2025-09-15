Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una sanzione e 38 persone identificate durante un’operazione di controllo condotta dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Provinciale sulle acque del Lago di Como nel pomeriggio di sabato 13 settembre. L’intervento è stato disposto per contrastare le condotte illecite delle attività commerciali attive sul Lario. Nel corso dell’operazione, sono stati pattugliati diversi tratti del lago, con particolare attenzione all’area di Nesso, dove si erano radunate numerose imbarcazioni a noleggio per ammirare l’Orrido di Nesso.

Controlli mirati sulle acque del Lario

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel primo pomeriggio di sabato 13 settembre. Due natanti, uno della Squadra Acque Interne della Polizia di Stato e uno della Polizia Provinciale, hanno iniziato il pattugliamento dal molo di S. Agostino, risalendo progressivamente le sponde est e ovest del lago. L’azione si è concentrata soprattutto nei pressi del comune di Nesso, dove la presenza di molte imbarcazioni a noleggio ha richiesto un controllo più approfondito.

Identificate 38 persone e controllati 12 natanti

Durante il servizio, gli agenti hanno identificato 38 persone, di cui 23 straniere. Tra queste, 5 sono risultate avere precedenti di polizia o penali. Sono stati inoltre sottoposti a verifica 12 natanti, in gran parte imbarcazioni a noleggio, che si trovavano nella zona per motivi turistici e ricreativi.

Alcol-test e sicurezza alla guida

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i controlli sono stati effettuati anche con l’ausilio di attrezzature specifiche per la rilevazione del tasso alcolemico. Tutti i “driver” delle imbarcazioni controllate sono risultati negativi all’esame dell’alcol-test, a conferma del rispetto delle norme sulla sicurezza alla guida dei natanti.

Una sanzione per navigazione troppo vicina alla costa

L’operazione si è conclusa con l’elevazione di una sanzione nei confronti di un’imbarcazione a noleggio, sorpresa a navigare troppo vicino alla costa, in violazione delle disposizioni vigenti. Nessun altro illecito è stato riscontrato durante i controlli, che hanno comunque permesso di monitorare attentamente la situazione e prevenire possibili infrazioni o condotte illecite sulle acque del lago.

Proseguiranno i controlli nelle prossime settimane

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Como, Marco Calì, ha disposto che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane. L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza di residenti e turisti, prevenendo comportamenti pericolosi e assicurando il rispetto delle regole da parte delle attività commerciali che operano sul lago.

Collaborazione tra forze dell’ordine per la tutela del territorio

L’operazione di sabato rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra la Polizia di Stato e la Polizia Provinciale, impegnate insieme nella tutela del territorio e nella prevenzione delle condotte illecite che possono mettere a rischio la sicurezza pubblica e l’ambiente. Il pattugliamento congiunto delle acque del Lario ha permesso di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine in una zona particolarmente frequentata, soprattutto nei fine settimana e durante la stagione turistica.

Il contesto: il Lago di Como e le attività commerciali

Il Lago di Como è una delle mete turistiche più rinomate d’Italia, frequentata ogni anno da migliaia di visitatori italiani e stranieri. Numerose sono le attività commerciali che operano sulle sue acque, offrendo servizi di noleggio imbarcazioni e tour guidati. Proprio per questo, il rispetto delle regole e la prevenzione delle infrazioni rappresentano una priorità per le autorità locali, chiamate a garantire la sicurezza di tutti gli utenti del lago.

La reazione delle autorità

Il Questore Marco Calì ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulle attività che si svolgono sulle acque del Lario. Le direttive impartite alle diverse articolazioni specialistiche della Polizia di Stato mirano a rafforzare i controlli e a prevenire ogni forma di illecito, in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica.

Prevenzione e sensibilizzazione

Oltre ai controlli, le forze dell’ordine puntano anche sulla sensibilizzazione degli operatori commerciali e dei turisti, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e di navigazione. L’obiettivo è quello di prevenire incidenti e comportamenti pericolosi, promuovendo una cultura della legalità e della responsabilità tra tutti coloro che frequentano il lago.

Un bilancio positivo per l’operazione

L’operazione di sabato si è conclusa senza particolari criticità, fatta eccezione per la una sanzione elevata. Il controllo di 38 persone e 12 natanti ha permesso di monitorare efficacemente la situazione e di prevenire possibili infrazioni. Le forze dell’ordine hanno ribadito la volontà di proseguire su questa strada, intensificando i controlli e collaborando con le altre istituzioni per garantire la sicurezza del territorio.

Il futuro dei controlli sul Lago di Como

Nei prossimi mesi, la Polizia di Stato e la Polizia Provinciale continueranno a presidiare le acque del lago, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di illecito e di assicurare il rispetto delle regole da parte di tutti. L’attenzione resterà alta soprattutto nelle zone più frequentate, come l’area di Nesso e l’Orrido, per garantire la sicurezza di residenti e visitatori.

