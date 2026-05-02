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È di un arresto e 170 kg di hashish sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri tra Milano e Savona. Un uomo di 57 anni è stato fermato in flagranza di spaccio di sostanze stupefacenti dopo un’indagine che ha portato alla scoperta della droga nascosta nel doppio fondo di un autoarticolato proveniente dall’estero.

Operazione congiunta tra Carabinieri di Milano e Savona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto nella giornata di ieri grazie alla collaborazione tra il Nucleo Operativo della Compagnia Milano Duomo e il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona. L’attività investigativa si è inserita in un più ampio servizio di prevenzione generale, durante il quale i militari hanno seguito attentamente i movimenti di un autoarticolato con targa croata, proveniente dall’estero.

Il viaggio del camion: dalla Spagna all’Italia

L’indagine ha preso avvio quando i Carabinieri di Milano hanno iniziato a monitorare gli spostamenti del mezzo pesante. Dopo aver caricato il rimorchio in Spagna, la motrice ha attraversato il confine italiano via terra, per poi raggiungere il rimorchio che era stato sbarcato nella mattinata presso il Porto di Savona.

Il blitz sul Lungomare Giacomo Matteotti

Il costante controllo ha consentito ai militari di intercettare l’autoarticolato sul Lungomare Giacomo Matteotti. Una volta fermato il mezzo, i Carabinieri hanno proceduto a svuotare il rimorchio, che trasportava diversi pallet di merce varia, in particolare giocattoli destinati alla vendita.

La scoperta della droga nascosta

Durante le operazioni di controllo, i militari hanno notato alcune anomalie sul pianale del rimorchio. Approfondendo l’ispezione e rimuovendo i pannelli del pianale, sono riusciti a scoprire un doppio fondo ricavato all’interno del rimorchio stesso. All’interno di questo vano nascosto sono stati rinvenuti circa 170 kg di hashish, suddivisi in numerosi panetti termo sigillati e accuratamente occultati.

L’arresto e il sequestro

Al termine degli accertamenti, il 57enne autotrasportatore è stato arrestato in flagranza di spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione della locale Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, in attesa dell’udienza di convalida. Sia l’autoarticolato utilizzato per il trasporto sia la sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro.

Il ruolo delle città coinvolte

L’operazione ha visto una stretta collaborazione tra i militari di Milano e Savona, sottolineando l’importanza del coordinamento tra diverse sedi territoriali delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di stupefacenti su scala nazionale e internazionale.

IPA