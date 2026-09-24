Controlli a Baiano nella struttura per non autosufficienti e attività sospesa: raffica di irregolarità

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È stata sospesa l’attività di una struttura per persone non autosufficienti a Baiano, dopo che i Carabinieri, insieme al personale del NAS di Salerno e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino, hanno riscontrato numerose irregolarità organizzative e lavorative. L’operazione è stata condotta nell’ambito delle attività del Nucleo Ispettivo “Osservatorio Provinciale Sicurezza sui Luoghi di Lavoro”.

Controlli congiunti e riscontro di irregolarità

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari della Stazione di Baiano hanno effettuato, in collaborazione con il NAS di Salerno e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino, una serie di controlli mirati presso una struttura dedicata all’assistenza di persone non autosufficienti. L’intervento si è inserito nel quadro delle attività di monitoraggio e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, promosse dal Nucleo Ispettivo “Osservatorio Provinciale Sicurezza sui Luoghi di Lavoro”.

Le principali criticità riscontrate

Durante il sopralluogo, sono emerse diverse inadeguatezze sia dal punto di vista organizzativo che strutturale. In particolare, è stata rilevata l’assenza di locali destinati al riposo degli operatori, la presenza di ambienti ingombrati da materiale, la rottura o il mancato funzionamento di alcuni dispositivi strutturali e la presenza, in alcune camere, di letti in numero maggiore rispetto a quanto previsto dalle normative. Inoltre, sono state riscontrate carenze nelle figure professionali richieste per garantire un’adeguata assistenza agli ospiti della struttura.

Violazioni in materia di lavoro e formazione

Oltre alle criticità strutturali, i controlli hanno portato alla luce anche infrazioni legate alla mancata formazione e addestramento del personale. È stata inoltre accertata la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto, configurando così una situazione di lavoro irregolare e violazione delle normative sulla sicurezza e tutela dei lavoratori.

Sospensione dell’attività e prescrizioni da adempiere

A seguito delle numerose irregolarità riscontrate, le autorità hanno disposto la sospensione dell’attività della struttura. Tuttavia, è stato stabilito che gli ospiti potranno rimanere all’interno fino a quando non saranno adempiute tutte le prescrizioni imposte dagli organi di controllo. L’obiettivo è garantire la sicurezza e il benessere sia degli ospiti che degli operatori, nel rispetto delle normative vigenti.

Il ruolo dell’Osservatorio Provinciale Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e controllo promosse dall’Osservatorio Provinciale Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, che mira a monitorare costantemente le condizioni delle strutture assistenziali e a intervenire tempestivamente in caso di irregolarità. L’intervento a Baiano rappresenta un esempio concreto dell’impegno delle forze dell’ordine e degli enti preposti nella tutela della salute e della sicurezza nei contesti lavorativi più delicati.

IPA