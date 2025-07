Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sette arresti, 600 grammi di droga sequestrati e 3.500 euro in contanti confiscati sono il bilancio delle 48 ore di controlli straordinari condotti dalla Polizia di Stato a Roma tra giovedì e venerdì. L’operazione, che ha coinvolto centinaia di agenti, è stata condotta nei quartieri più sensibili della Capitale per contrastare criminalità, clandestinità e degrado.

Controlli a tappeto dalla Questura: il bilancio delle operazioni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Roma ha avviato all’alba di giovedì una vasta operazione di controllo, durata 48 ore, che ha interessato sia il rione popolare di Esquilino sia le periferie orientali e occidentali della città, tra cui Corviale, Quarticciolo e Tor Bella Monaca. L’intervento ha visto impegnati gli agenti dei Commissariati di zona, coordinati dai rispettivi dirigenti, che hanno presidiato strade, vicoli e piazze dei quartieri più a rischio.

Focus su criminalità e degrado: le aree sotto osservazione

Le zone interessate dai controlli sono state selezionate per la presenza di fenomeni di clandestinità, criminalità diffusa e situazioni di degrado urbano. L’azione della Polizia si è concentrata su aree già oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di arginare le attività illecite e garantire maggiore sicurezza ai residenti.

Identificati 800 cittadini e controllati 100 veicoli

Nel corso dei quattro blitz organizzati a partire dall’alba di giovedì, sono stati identificati circa 800 cittadini e sottoposti a verifica 100 veicoli in transito. Gli agenti hanno effettuato controlli meticolosi, fermando persone e mezzi sospetti per accertamenti approfonditi.

Sette arresti: giovani fermati per droga e rapina

Il risultato più rilevante dell’operazione è rappresentato dai 7 arresti eseguiti, tutti a carico di giovani già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga. Sei di loro sono stati fermati tra il Quarticciolo (tra via Prenestina e via Palmiro Togliatti) e Tor Bella Monaca (in via dell’Archeologia), aree note per la presenza di giovani coinvolti in attività illecite.

Blitz antidroga: sequestri e arresti nelle periferie

Durante i controlli, gli agenti hanno sorpreso quattro cittadini di origine extracomunitaria mentre si spartivano sostanze stupefacenti destinate alla vendita al dettaglio. Tra gli arrestati figura anche una “vedetta”, incaricata di avvertire i pusher della presenza della Polizia. Il tentativo di fuga della vedetta è stato prontamente bloccato dagli agenti, che hanno cinturato l’area impedendo qualsiasi via di scampo. Altri due giovani sono stati fermati durante uno scambio di droga e denaro.

Perquisizioni domiciliari: droga e contanti sequestrati

Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di sequestrare circa 600 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e cocaina, oltre a più di 3.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il materiale è stato posto sotto sequestro e i giovani sono stati accompagnati in Commissariato per gli accertamenti di rito.

Rapina a Esquilino: giovane egiziano arrestato dopo inseguimento

L’ultimo arresto è avvenuto nella serata di ieri nel rione Esquilino, dove un giovane di origini egiziane è stato bloccato dai poliziotti mentre tentava la fuga verso piazza Vittorio, subito dopo aver commesso una rapina ai danni di un turista. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di recuperare la refurtiva e assicurare il responsabile alla giustizia.

Corviale: garage trasformato in deposito di veicoli rubati

Il dispositivo di sicurezza si è poi spostato nella periferia occidentale della città, a Corviale, dove gli agenti hanno fatto irruzione in un garage situato in Largo Emilio Quadrelli. All’interno del sotterraneo sono stati rinvenuti scooter e motociclette rubati, oltre a un quad di notevole valore commerciale. Sono in corso accertamenti per verificare se alcuni di questi veicoli siano stati utilizzati per il compimento di reati predatori. Tutti i mezzi sono stati sequestrati.

Immigrazione clandestina: cinque espulsioni e trattenimenti nei CPR

Nel mirino dei controlli è finito anche il fenomeno dell’immigrazione clandestina. Su 800 persone controllate, 5 sono risultate destinatarie di provvedimenti di espulsione, di cui 3 con contestuale ordine di trattenimento presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di ponte Galeria, Bari e Potenza.

Verso il Giubileo dei Giovani: controlli rafforzati nelle prossime settimane

La Questura ha annunciato che l’attività di presidio del territorio proseguirà con intensità crescente nelle prossime settimane, anche in vista dell’approssimarsi del Giubileo dei Giovani, che Roma si prepara ad accogliere all’inizio di agosto. L’obiettivo è garantire la massima sicurezza e prevenire ogni forma di illegalità in occasione dell’importante evento religioso.

Polizia