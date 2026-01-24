Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro arresti e numerosi sequestri di droga: questo il risultato dei controlli messi in atto dalle forze dell’ordine nella provincia di Cosenza per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Le operazioni, coordinate dalla Questura, sono state condotte durante la settimana corrente e hanno coinvolto diversi reparti e commissariati.

Controlli in tutta la provincia di Cosenza

La settimana è stata caratterizzata da un’intensa attività di controllo e prevenzione su tutto il territorio del capoluogo e della provincia.

Gli operatori della Squadra Mobile e della Squadra Volante della Questura di Cosenza, insieme ai Commissariati di P.S. di Corigliano-Rossano, Paola e Castrovillari con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria settentrionale” hanno avuto come obiettivo principale il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Quattro arresti e sequestri di droga

Nel corso delle operazioni sono stati arrestati 4 soggetti tra cui 3 giovanissimi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, sono state segnalate amministrativamente, ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90, 5 persone.

Durante i controlli le forze dell’ordine hanno sequestrato complessivamente 350 grammi di hashish e 100 grammi di marijuana, confermando l’impegno nel contrastare la diffusione di droghe sul territorio.

Denunce per diversi reati

Oltre agli arresti per spaccio sono state denunciate 8 persone per una serie di reati che comprendono truffa, ricettazione, furto, spaccio, diffamazione e tentata estorsione. Le autorità hanno inoltre eseguito un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti e due ordini di carcerazione, rispettivamente per evasione e stalking, tentata violenza sessuale e tentata estorsione.

Provvedimenti amministrativi e DASPO

A conclusione delle indagini svolte dalla Divisione Anticrimine il Questore ha emesso 3 DASPO nei confronti di altrettanti tifosi ritenuti responsabili di atti violenti durante la partita Paolana – Rossanese dello scorso anno.

Sono stati inoltre notificati 13 avvisi orali, 3 ammonimenti e un foglio di via obbligatorio.

L’operazione, che ha visto coinvolti numerosi reparti e commissariati, conferma la costante attenzione delle autorità verso la prevenzione e il contrasto dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e di altri illeciti.

L’attività di controllo proseguirà anche nelle prossime settimane per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità su tutto il territorio di Cosenza.

IPA