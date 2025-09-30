Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 55 violazioni al Codice della Strada, 3 patenti ritirate e 3 veicoli sequestrati il bilancio dei controlli intensificati dalla Polizia Stradale di L’Aquila nella scorsa settimana. Gli agenti hanno effettuato verifiche mirate per contrastare i comportamenti scorretti alla guida, spesso causa di incidenti anche gravi. L’operazione si è svolta tra il 24 e il 30 settembre 2025, coinvolgendo numerosi automobilisti e motociclisti in diversi punti strategici della provincia.

Controlli a tappeto: il bilancio delle operazioni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la settimana scorsa la Polizia Stradale di L’Aquila ha sottoposto a verifica 65 veicoli e identificato 75 persone. Nel corso dei controlli sono state accertate 55 violazioni al Codice della Strada, che hanno comportato il ritiro di 3 patenti di guida, il sequestro di 3 veicoli, un fermo amministrativo e la decurtazione complessiva di 120 punti dalle patenti dei trasgressori.

Le infrazioni più frequenti: velocità, cellulari e cinture

Le principali infrazioni riscontrate dagli agenti hanno riguardato l’eccesso di velocità, l’uso di dispositivi elettronici durante la guida e il mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta, come cinture di sicurezza e seggiolini per bambini. Questi comportamenti, spesso sottovalutati, rappresentano invece una delle principali cause di incidenti stradali, con conseguenze anche molto gravi per la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Servizio di rilevazione elettronica sulla A24

Nella mattinata del 24 settembre, la Polizia Stradale ha effettuato un servizio di rilevazione elettronica della velocità presso la barriera di Teramo sull’autostrada A24. L’operazione ha portato alla contestazione di 20 violazioni al Codice della Strada, di cui 10 per superamento del limite di velocità consentito. Solo in questa occasione sono stati decurtati 41 punti dalle patenti dei conducenti sanzionati.

Controlli sui motociclisti sulla SS80

Durante la stessa giornata, un altro servizio è stato svolto sulla SS80, la cosiddetta “Strada per il valico delle Capannelle”, con particolare attenzione alle condotte di guida dei motociclisti. Nella sola mattinata sono state rilevate 12 violazioni al Codice della Strada, di cui 4 per eccesso di velocità. In seguito a queste infrazioni sono state ritirate 2 patenti di guida, disposto un fermo amministrativo e decurtati 29 punti complessivi.

Veicoli modificati e assetti da competizione

Tra i soggetti sanzionati non figurano solo motociclisti: gli agenti hanno fermato anche i conducenti di 2 autovetture di grossa cilindrata, risultate dotate di allestimenti, assetti e componenti da competizione non regolarmente trascritti sulle carte di circolazione. Queste modifiche, oltre a rappresentare una violazione amministrativa, possono compromettere la sicurezza del veicolo e degli altri utenti della strada.

Velocipedi trasformati in ciclomotori: scattano le sanzioni

Un’ulteriore attività di controllo ha riguardato 4 velocipedi, la metà dei quali è risultata modificata con l’aggiunta di acceleratore e motore elettrico potenziato, in grado di superare i 50 km/h. In questo modo i mezzi sono stati equiparati a veri e propri ciclomotori, privi però delle necessarie omologazioni e autorizzazioni. Gli agenti hanno quindi sanzionato i 2 conducenti responsabili e disposto il sequestro dei 2 mezzi irregolari.

Prevenzione e sicurezza: l’impegno della Polizia Stradale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intensificazione dei controlli si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto dei comportamenti pericolosi alla guida, con l’obiettivo di ridurre il numero di incidenti e garantire maggiore sicurezza sulle strade. Le operazioni svolte nella provincia di L’Aquila testimoniano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel tutelare la vita di automobilisti, motociclisti e pedoni.

Conclusioni

I risultati ottenuti dalla Polizia Stradale nella settimana dal 24 al 30 settembre 2025 confermano l’efficacia dei controlli mirati e la necessità di mantenere alta l’attenzione sui comportamenti alla guida. Le sanzioni elevate e i sequestri effettuati rappresentano un deterrente importante contro le violazioni più gravi e un monito per tutti gli utenti della strada: il rispetto delle regole è fondamentale per la sicurezza di tutti.

IPA